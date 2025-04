Poradnik do Akali pięści cienia

Pantajemnica

Witam w tym poradniku Akali pięść cienia

Zapraszam!

Akali należy do zakonu Kinkou wraz z Shenem oraz Kenenem. Ich wrogiem jest Zed który posiadł zakazane techniki oraz zgładził ojca Shena.

Umiejętności:

Passywka: podstawowe ataki Akali zadają dodatkowo 6% obrażeń magicznych, które wzrastają o 1% za każde 6 punktów mocy umiejętności. Akali zyskuje dodatkowo 6% dodatkowych wampirzych zaklęć które zwiększają się o 1% za każde 6 punktów obrażeń od ataku ( ad )

Q: Akali rzuca kamą zadając obrażenia oraz sprawiając że następny atak zada dodatkowe obrażenia i odnowi energię.

W: Akali rzuca zasłoną dymną która spowalnia przeciwników oraz sprawia że w zasłonie dymu jest niewidzialna.

E: Akali wykonuje zamach zadając obrażenia.

R: Akali zyskuje esencje ciena co (30,22,15 sek zelaży od poziomu ) oraz przy zabójstwie lub asyście. Użycie sprawia że Akali traci jedną esencje cienia i doskakuje do wroga zadając obrażenia.

Przedmioty:

Pistolet hextech buty filozoficzne klepsydra Zhonyi Rabadon Anioł stróż oraz zmora licza.

Kontry:

Akali kontruje Yasuo Khartusa Nidelle oraz Vel koza a jest słaba przeciwko Lee sinowi Rumblowi Annie oraz malzaharowi.

Linia:

Idziemy na topa albo mid

Mam nadzieje że poradnik się spodobał kogo chcecie następnego piszcie pisał dla was Pan Tajemnica do zobaczenia.