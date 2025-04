Granie w przeglądarkowego menadżera piłkarskiego

Mamy takie czasy gdzie praktycznie gry są dostępne na wyciągnięcie ręki, sprzęt, czyli komputer nie jest drogi. Nawet ten zwykły o podstawowych parametrach potrafi poradzić sobie z grami, które wyszły 2-3 lata temu. Niekiedy daje radę z premierami, zwłaszcza gier pokroju FIFA, Football Manager. I patrząc na to można rzecz: Po co w ogóle grać w gry przeglądarkowe pokroju właśnie menadżera piłkarskiego? Nie wiem, wydaje mi się, że gra przeglądarkowa nie wymaga od użytkownika poświęcania ogromnej ilości czasu.

Menadźer online daje mi taką możliwość. Wystarczy wejść raz dziennie, niekiedy raz na tydzień i nic się nie stanie. Gramy dalej. W swojej karierze zagrałem już w kilka takich menadżerów a ostatnio natknąłem się na nowy twór Footballtop. Opisać go? No raczej nie ma potrzeby, menadżer jak każdy inny tylko bardziej nastawiony na realia a nie bajery. Zostajesz trenerem i klepiesz jak w Ekstraklasie. Potem cię wywalą i tak dalej. A tak poważnie. Rozbudowany jest ale mimo to nie wymaga poświęcania czasu. Wystarczy się zapoznać z wszystkimi opcjami, których jest dużo, ale nie wszystkie wymagają poświęcania czasu. Ciekawe co tu zobaczyłem to juniorów i reprezentacje Najbardziej urzekł mnie trening juniorów. Ich trening to...mecz. W zależności jak zagrają, taką otrzymują ocenę końcową co przekłada się na punkt ich rozwoju.Niby nic ale nie zawsze ten sam junior zagra na wysokim poziomie. I w jednym meczu zagra dobrze a w drugim źle. I tak: za 1 mecz dostanie 1pkt a w drugim może zostać odjęty punkt. I suma sumarum dzień junior zakończy rezultatem 0. Heh zdziwiło mnie to trochę, ale faktycznie robi się realnie. Trener, praktycznie jest odpowiedzialny za wszystko co daje klub, trening, siedziba klubu, obóz scouting, budowa stadionu, relacje z kibicami, bilety itp. A! i co? W tą grę może grać tylko ograniczona liczba osób? Ale jak to? Coś takiego w menadżerze piłkarskim? A no widzicie. Drużyn jest określona ilość i tak samo może być z menadżerami. W tej chwili jest 144 drużyny(Polska liga) i tylko tyle trenerów może grą. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam! Ale gdzie jest haczyk? Bo można pomyśleć, że jak zarejestrowało się 144 graczy to nie ma sensu w to grać. A no właśnie, nie powiedziałem, że chłopaki stworzyli coś takiego jak ZARZĄD KLUBU! Który...może Cię zwolnić z klubu. Z tego co pytałem chłopaków...zrobili tak, że system zwalnia tylko nieaktywnych graczy i tych co rujnują klub. A więc jest rotacja. Tą grę stworzyło dwóch zapaleńców dla funu. Gra jest darmowa, nie ma w niej premium i innych udziwnień. Są punkty al'a premium ale można je zdobyć tylko w grze poprzez wygranie róznych pucharów i wymienić na bonusy w rozbudowie klubu. Chłopaki widać, że mimo innych realiów nadal chcą grać w tego typu gry. Ale jak sami mówią, wybrali to, bo gra nie wymaga poświęcenia czasu a lubią rywalizację. I to jest właśnie coś co wyróżnia gry przeglądarkowe - nie wymagają poświęcania ogromnej ilości czasu, odcięcia od rzeczywistości. Wystarczy telefon, wejść na 5 minut i już. Oczywiście, nie generalizujemy. Gry przeglądarkowe mają to do siebie, że potrafią wciągnąć, nie wymagają sprzętu.