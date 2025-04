Amoung Us #1

Witam z tej strony cgjcgjc! W dzisiejszym artykule chciałbym przedstawić grę pod tytułem ''Among Us''.

Myślę, że pomogłem i skorzystać z moich rad.

Among Us to gra zespołowa. Została ona stworzona w 2018 roku jednak swoją popularność zawdzięcza latom 2019-2020. Wchodząc do gry na ekranie wyświetla się umięśniony człowiek wraz z leniwcem. Umięśniony człowiek oznacza Impostora a leniwiec Crewmate'a. W tej grze chodzi o wykonanie tasków, czyli wyzwań. Jednym z takich tasków które dostajemy w każdej rozgrywce jest w Admin: Swipe Card. Inne wyzwania dostajemy w zależności od ilości graczy i naszego stopnia wytrwania w tej grze. Naciskając przycisk Online dostajemy trzy opcje: Host, Public, Private. Host jest to rozgrywka którą my tworzymy. Public polega na dołączeniu do jakiejś innej osoby, która stworzyła serwer. A Private tworzymy lub dołączamy gdy chcemy pograć z przyjacielem.Po wejściu w opcje Host wyskakuje nam obrazek i cztery pytania. Na obrazku na czerwono przedstawieni są Impostorowie, czyli ludziki, które muszą pokonać wszystkich Crewmate'ów. A Crewmate to ofiary Impostorów. Pierwsze pytanie które dostajemy to jaką mapę wybieramy: The Skeld, MiraHQ, Polus. Drugie pytanie polega na wybraniu ilości Impostorów: 1, 2, 3. W trzecim chodzi o wybranie języka którym będziemy pisali na czacie. A zaś ostatnie pytanie polega na ilości Ludzi na naszym serwerze:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A naciskając Confirm tworzymy serwer.Teraz zajmiemy się Public. W tym trybie tak samo jak w Host dostajemy pytania jednak tu tylko trzy. Drugie pytanie się różni, ponieważ dostajemy odpowiedź Any. W niej chodzi o to, że zamiast wyświetlać serwerów z daną ilością Impostorów, tutaj każdy jest bez wyboru, w takim przypadku wybiera twórca serwera na samym starcie lub system. Pod spodem wyskakują nam serwery innych użytkowników dopasowanych do naszego wyboru. A po wybraniu serwera i wejście w niego jesteśmy na starcie rozgrywki.Następną możliwością jest serwer prywatny. Naciskając na napis: ''Enter Code'' wpisujemy kod, który podał nam przyjaciel. Po naciśnięciu na strzałkę Among Us dodaje nas do serwera kolegi.Naszej postaci możemy wybierać różne kolory i dodatki. Kolory, które możemy dać naszemu ludzikowi to: czerwony, błękitny, ciemnozielony, różowy, pomarańczowy, żółty, czarny, biały, fioletowy, brązowy, jasnoniebieski, jasnozielony. Dzięki tym kolorom nasze postacie zyskają estetykę. Tak samo możemy dodać różne kapelusze: czapka urodzinowa, czapka kota, skrzydła smoka, maska mordercy, rogi diabła, miecz w głowie, irokeza, czapkę piracką, kapelusz i dziób kruka, dynie, torbę z miną, kapelusz czarownicy, uszy kota, czapkę kowboja, okulary snowbordowe, maseczkę, kolejny kapelusz kowboja, skórkę od banana, czapkę skejtera, uszy misia, ser, czereśnie, jajko, kapelusz ogrodnika, flaminga, wianek, hełm rycerza, roślinkę, papier toaletowy, kapelusz z daszkiem, przepychacz, czapkę na safarii, kapelusz policji na dzikim zachodzie, antenkę, balon, czapkę z daszkiem, gniazdo, opaskę ninja, stojak z napisem mokra podłoga, kapelusz kucharza, czapka konduktora, opaska pirata, karteczka, kogut znajdujący się na dachu policji, czapka żołnierza, fryzura, czapka detektywa, kapelusz z amunicją, maska bandyty, rogi kozła i podobizna ludzika z Among Us. Można też zakupić strój dla tego ludzika jednak to już za prawdziwe pieniądze.