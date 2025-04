Walcz, kop, odkrywaj, buduj! Wszystko jest możliwe w tej przepełnionej akcją grze przygodowej!

Zapraszam do miłego czytania, a może nawet pogrania w Terrarie.

System operacyjny: Windows XP, Vista, 7

Procesor: 1.6 GHz

Pamięć: 512 MB

Dysk twardy: 200 MB wolnego miejsca

Karta graficzna: karta graficzna z 128 MB VRAM i obsługująca Shader Model 1.1

DirectX®: 9.0c lub nowszy

Terraria, zacząłem grać całkiem niedawno, a mimo to zakochałem się w tej grze. Może być wieloosobowa albo jednoosobowa. Cała rozgrywka kręci się wokół pokonywania bossów, dzięki zdobytej broni. Możemy przywoływać pomocników, tworzyć mikstury, które dodadzą nam niebywałej siły, ulepszać bronie, pokonywać inwazje, które od czasu do czasu pojawiają się na naszym świecie. istnieje mnóstwo odskoczni od walki. Możesz budować, eksplorować, łowić... i wiele wiele innych! Wydana przez studio Re-Logic 16 maja 2011.Skoro mamy krótki wstęp za sobą, możemy przejść do ważniejszych rzeczy.Ważniejsze cechy:-Sandboxowy typ rozgrywki,-Losowo generowane otoczenie-Gra jest dostępna w języku polskimCechy rozgrywki:W grze jest całkiem sporo biomów (21, ale to zależy od punktu widzenia).Na wersji komputerowej mamy możliwość zawalczenia z 17 bossami. (Ponadto jest jeszcze wiele mini-bossów i bossów pobocznych)Gra jest podzielona na pre-hardmode i hardmode.Ogrom przeciwników z różnymi dropami (niektóre są całkiem niezwykłe i ciekawe).Wraz z postępem gry mamy dostęp do coraz to nowych akcesoriów, które to pomagają nam przejść grę.Wymagania komputerowe minimalne:Ciekawostki:-Możesz stworzyć swoją własną postać.-W grze jest dostępne kilka "dziwnych" seedów.-W menu głównym możesz bawić się słońcem oraz księżycem-Kiedy w grze założymy okulary przeciwsłoneczne, słońce w tle też je założy!-Ciekawostek jest o wiele wiele więcej, ale zostawię wam zabawę z odkrywania ich samemu.Ogólnie rzecz biorąc, gra polega na stopniowym ulepszaniu swojego ekwipunku, a następnie na walczeniu i pokonywaniu trudniejszych wyzwań.Pomóc możemy sobie, przy użyciu: mikstur, akcesoriów, jedzenia i zróżnicowanych broni.Poniżej zamieszczę kilka zdjęć ekranu, żeby mniej więcej pokazać wam jak graficznie prezentuje się gra.Gdyby Terraria kosztowała połowę kwoty, którą za grę trzeba wybulić teraz, byłoby w porządku Re-Logic stworzył sobie fajną bazę do czegoś naprawdę wielkiego. Na razie jednak mamy niedopracowany w wielu miejscach produkt, łatany kolejnymi aktualizacjami. Fani Minecrafta mogą się zainteresować Mimo, że ta gra jest 2D to sprawia zaskakująco dobre wrażenie.Dziękuje wam za uwagę, jeżeli ktoś miałby jakieś dodatkowe pytania to zapraszam do dyskusji w komentarzach.Proszę o wyrozumiałość, to mój pierwszy artykuł.Jeszcze raz dzięki!