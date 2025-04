Nowa postać z Marvela w FORTNITE

Już niedługo w Fortnite nowa postać z Marvela!!!

Fortnite to gra która osiągnęła ogromną popularność w krótkim czasie, między innymi przez częste aktualizacje,nowości, naprawiane błędy oraz wiele współprac. Fortnite współpracuje z ogromną ilością gier, seriali, filmów i artystów. Wśród nich jest też wielu osobom znany Marvel, twórcy wielu filmów i komiksów o przygodach Avengersów. Współpraca Fortnite i Marvela trwa już od dawna bo od 4 sezonu 1 rozdziału kiedy dodano rękawice nieskończoności Thanosa, następnie w 2019 roku dodano specjalny tryb z kamieniami nieskończoności, przedmioty kosmetyczne, wyzwania i bronie Marvela takie jak stormbreak Thora, Rękawice Iron Mana, Tarcza Kapitana Ameryki i inne. Jednak w 4 sezonie 2 rozdziału dodano cały karnet z Marvela dodając mnóstwo postaci a na mapie pojawiły się miejscówki, bossowie i ich supermoce. Dodatko co kilka dni do sklepu trafiają kolejne skórki Marvela.Niedługo dołączy do nich też nowa postać pokazana na najnowszej grafice na dole:......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Widzimy na niej tylko tajemniczą postać lecz wszystko zmienia się po rozjaśnieniu grafiki:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Wiele osób powinno kojarzyć tą postać z filmu Ghost Rider czyli kolejnego filmu Marvela.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ghost Raider to postać która zmienia się w potwora w nocy a w dzień staje się zwykłym człowiekiem.Postać będzie na pewno jedną z najlepszych postaci Marvela ze względu na płonącą czaszkę zamiast głowy i czarny ubiór, pewnie wiele osób ją kupi.Postać pojawi się może jeszcze w tym tygodniu lub w następnym.Miło było mi gdyby ten artykuł został zaakceptowany bo spędziłem na nim prawię godzinę i dziękuję za doczytanie do końcaPolecam też kod polecający na gamehag: Sebek120Pozdrawiam!