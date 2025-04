Teamfight Tactics Poradnik-Jak pokonywać Osiłków?

Teamfight Tactics-Losy.

Od niedawna już został dodany 4 Edycja TFT. Dodane są:

*nowe postacie,

*nowe cechy,

*nowe skórki do areny i

*nowe Małe Legendy.

Charakterystyczną cechą tej edycji jest to, że w sklepie jest szansa na kupienie postaci, która jedna z jego cech, ma podwójną wartość. Kosztują drożej, ale są dwugwiazdkowi, i posiadają nieco zwiększone statystyki. W tym artykule porozmawiamy o jednej z cech, czyli o Osiłkach. Wiele graczy wybiera drużynę z tą cechą, przez co często wygrywają, a dla graczy potrafią być bardzo denerwujący. W tym poradniku przedstawię wam, co zrobić, aby ich powstrzymać. Przedstawię wam kilka moich porad.

Mam nadzieję że przypadnie wam do gustu mój pierwszy poradnik.

Czym są Osiłki?



Osiłki, są to bohaterowie, którzy zyskują dodatkowe maksymalne zdrowie, za każdym razem, kiedy jest więcej bohaterów o tych samych cechach.

( 2 ) 400 dodatkowych punktów zdrowia

400 dodatkowych punktów zdrowia ( 4 ) 800 dodatkowego zdrowia

800 dodatkowego zdrowia ( 6 ) 1200 dodatkowego zdrowia

1200 dodatkowego zdrowia ( 8 ) 1800 dodatkowego zdrowia

Do Osiłków należą:Teraz, przedstawię wam kombinację, która moim zdaniem, może powstrzymać Osiłki.Drużyna składa się zJako wybrańca (czyli postać którą posiada jedną ze swoich cech wartą 2) wybierzEwentualnieObrazek przedstawia jak mniej więcej powinna wyglądać drużyna.Nie przejmuj się, jeżeli nie uda się każdego uzbroić w te same rzeczy.Najważniejsze postacie z tej kombinacji to- Krwiopijec, Anioł Stróż, Ręka Sprawiedliwości-Kosa Statikka,Ostrze Gniewu Guinsoo-Włócznia Shojin, Niebieskie WzmocnienieEwentualne:-Puchar Potęgi-ZefirZ karuzeli, postaraj się wybrać postać, która posiada Miecz K.W, Rękawicę Sparingową lub Łzę Bogini.Przedmioty te, przetrzymuj na postaciach, które zamierzasz je usunąć.Yasuo staraj się uzbroić w Krwiopijca, Anioła Stróża i Rękę Sprawiedliwości. Staraj się zdobyć 3 Szczęściarzy, aby ułatwiły ci znalezienie potrzebnych ci przedmiotów. Najlepiej weź: Tamn Kench'a, Annie i Jinx.Pieniądze wykorzystuj do szukania potrzebnych dla ciebie postaci, ale nie zapomnij, aby kupować też Poziom Doświadczenia, aby mieć więcej jednostek w drużynie.Jeśli masz trochę miejsca na jednostki, próbuj dopasować je tak, aby Szczęściarze mogli mieć małe Combo.Potem, trochę zastanów się nad odpowiednim ustawieniem postaci.Jeśli twoje najważniejsze postacie mają już odpowiednie przedmioty, i są wystarczająco silne, możesz już zabierać się za usuwanie Szczęściarzy, ale upewnij się, czy masz serię przegranych. Jeśli tak, rób wszystko, aby Szczęściarze wygrały. Po wygranej, możesz usuwać Szczęściarzy. Z usuniętych postaci, połowę wydaj na poszukiwania postaci.*Wygnańców ustaw tak, aby nie sąsiadowały z żadną inną postacią. W przeciwnym razie, ich cecha nie zadziała.*Postacie które mają zasięg daleki, ustaw na końcu planszy.*Aby lepiej zapoznać się z tą kombinacją, potrenuj na normalnej grze. Kiedy będziesz czuł się gotów, możesz iść na rankingową.*Ta kombinacja, skupia się na tworzeniu drużyny z Adeptami i Wygnańcami.Dziękuje za przeczytanie ^^