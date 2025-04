Object 260 - recenzja

Witam wszystkich czytelników! W tym artykule dokładnie opisze pojazd Object 260 w grze World of Tanks. Napisze jego statystyki, plusy, minusy czołgu i czy opłaca się robić kampanie żeby go zdobyć. Zapraszam!

Ogólne:

Object 260 jest to wersja czołgu ciężkiego. Plany projektowe ukończono we wrześniu 1945 roku, ale nie wyprodukowano żadnego prototypu tego pojazdu. W grze jest pojazdem-nagrodą, można go zdobyć za kampanie. Jest na ostatnim miejscu kampanii, wcześniej trzeba zdobyć trzy inne czołgi. Dla Object 260 trzeba ukończyć łącznie 300 zadań. Czołgami lekkimi 60, średnimi 60, ciężkimi 60, niszczycielami 60 i artylerią 60. Zajmują one zwykle kilka miesięcy w górę, zależy ile i jak się gra. Jest często porównywany do Object 277 i Is-7, ale jest lepszy. Lepsze klany czasami wymagają od graczy mieć go w garażu, jest bardzo uniwersalny dzięki czemu wykorzystuje się go do różnych taktyk. Pojazdy-nagrody mają status elitarny, zdobywają więcej doświadczenia w bitwie, dają szereg innych dodatków i nie wymagają badania modułów. Jest wyposażony w: gąsienice OBJECT 260 MOD. 1945, silnik 2X V-16, radio 10RK-26, głowice OBJECT 260 MOD. 1945 i działo 122 MM BL-13-1.



Statystyki w grze bez wyposażenia



Siła ognia:

obrażenia 440/440/530 punktów wytrzymałości

penetracja 260/340/68 milimetrów

szybkostrzelność 5,45 pocisków na minutę

uszkodzenia na minutę 2400 punktów wytrzymałości

czas celowania 2,2 sekundy

celność na 100 metrów 0,35 metra

pojemność amunicji 40 sztuk



Żywotność:

punkty wytrzymałości 2100

pancerz kadłuba 150/150/70 milimetrów w najcieńszym miejscu

pancerz głowicy 350/240/100 milimetrów w najcieńszym miejscu



mobilność:

masa/limit obciążenia 61,3/70/95 tony

moc silnika 1200 koni mechanicznych

moc na tonę 19,58 koni mechanicznych na tonę

maksymalna prędkość 60 kilometrów na godzinę

prędkość obrotu 28 stopni na sekundę

prędkość obrotu wieży 26 stopni na sekundę



Wykrywanie:

zasięg widzenia 400 metrów

zasięg sygnału 720 metrów

Załoga 4 osoby:dowódca + ulepszenia: szósty zmysł, bohaterstwo broni, naprawacelowniczy + ulepszenia: bohaterstwo broni, naprawa, strzał z biodrakierowca-mechanik + ulepszenia: bohaterstwo broni, naprawa, gładka jazdaładowniczy + ulepszenia + ulepszenia: bohaterstwo broni, naprawa, bezpieczne magazynowanieWyposażenie:mechanizm dosyłający [klasa 1]stabilizator pionowy [klasa 1]ulepszona wentylacja [klasa 1]Materiały eksploatacyjneduża apteczkaduży zestaw naprawczydodatkowe racje bojowe lub automatyczny system gaśniczyPlusy:+pancerz wieży+działo+mobilność+górne płyty pod kątem+celnośćMinusy:-pancerz dolnej płytyOcena 7/10, pojazd jest bardzo dobry, ale zdobycie go zajmuje dużo czasu. Zamiast niego można o wiele szybciej zdobyć Object 277 lub Is-7.