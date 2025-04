0mn0mn0m

Gamehag ma oferty na ścianach z zewnętrznych ścian ofert, ale ma własne nazwy dla nich. W ostatnich tygodniach ciągle odbijam się o "kampania nieaktualna" (te nieaktualne kampanie wiszą już dobre 2-3 tygodnie, jak nie dłużej) przy próbie uruchomienia; w wypadku innych mimo zrobienia zadania kamienie dochodzą tylko w 50% przypadków (kiedyś było to 80-90%, część ze ściany Grozy, gdzie można napisać do supportu). Wiem, że nie ma co pisać do supportu gamehaga, bo "to nie ich dzialka" (choć biorąc pod uwagę, że niektóre tablicze przy nieaktualnych ofertach przesyłają do tablicy i tam oferty są inne - czy UI gamehaga nie update'uje tych ofert? coś tak podejrzewam). Zastanawiam się tylko, czy to ja mam takie problemy czy inni też (mam różne sprzęty, bo mam tablet po mamie teraz, więc nie jest to problem z konkretnym sprzętem). (Bo przyznam, że trochę mam tego dość, szczególnie z tymi wszystkimi żabami i innymi pomysłami...)