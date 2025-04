GTA A San Andreas MTA

Multi Theft Auto to modyfikacja dodająca tryb multiplayer do GTA San Andreas.

Początki MTA sięgają czasów GTA III, kiedy to wydany został klient GTA3:AM. Nie był on zbyt rozbudowany, bo na jednym serwerze mogły grać ze sobą maksymalnie dwie osoby. Pamiętajmy jednak, że to bardzo odległe czasy.Rok później, po wyjściu GTA Vice City, wydana została nowa wersja MTA, umożliwiająca rozgrywkę w słonecznym odpowiedniku Miami.W sierpniu 2005 wydane zostało MTA SA: Race Mod i był to pierwszy multiplayer spod szyldu MTA, skierowany do fanów GTA San Andreas.Styczeń 2008 przyniósł nam kolejną wersję MTA, nazwaną MTA SA: Deathmatch. Dopiero rok później, w lutym 2009 nazwa została ostatecznie zmieniona na MTA SA. W sierpniu tego samego roku wydano oficjalną wersję 1.0.MTA różniło się w początkowych wersjach od swojego głównego konkurenta - SA-MP . Przede wszystkim miało lepszą synchronizację. Oznacza to, że aby kogoś trafić, wystarczyło celować w skina, w SA:MP natomiast, musieliśmy celować delikatnie przed. Twórcy serwerów mogli korzystać z większej ilości obiektów oraz bardziej zaawansowanych narzędzi. Obecnie, poziom się wyrównał i obydwa multiplayery do GTA SA zapewniają rozrywkę na tym samym, wysokim poziomie.Na serwerach MTA dostępne są różne tryby gry. Możemy się ścigać, wejść na serwer RPG czy Freeroam lub po prostu pograć na mapach typu DM. Aby dołączyć do gry, musimy najpierw pobrać odpowiednią zawartość z serwera (w SA:MP wystarczy, że klikniemy przycisk dołącz i już możemy cieszyć się z gry z innymi).

SA:MP to modyfikacja, która pozwala na grę do 1000 osób na jednym serwerze i w przeciwieństwie do MTA, nie jest open-source. Projekt wystartował w kwietniu 2005, a więc dwa miesiące przed premierą GTA SA na komputery osobiste. Aby przyśpieszyć wydanie działającej modyfikacji, programiści pracowali na GTA VC, które korzystało z tego samego silnika - RenderWare.Początki projektu były trudne, bo dopiero w maju 2006 ujrzeliśmy działającą wersję 0.1b. Oprócz samego klienta do gry otrzymaliśmy też serwer oraz edytor języka PAWN, który służył do tworzenia gamemodów czy pisania skryptów. Wcześniejsze wydanie 0.1a zawierało mnóstwo błędów i uniemożliwiało grę przez sieć tym, którzy posiadali europejską wersję GTA San Andreas. Zainteresowanie projektem było ogromne i choć na początku w rozwój multiplayera zaangażowanych było wiele osób, dziś nad wszystkim czuwa jeden programista i zarazem założyciel - Kalcor (stąd bardzo mała ilość aktualizacji SA:MPa). Spowodowane jest to brakiem zaufania do innych deweloperów. Swego czasu Kalcor został oszukany przez programistę Jacoba, który podczas wspólnych prac nad modyfikacją udostępnił publicznie kod źródłowy klienta oraz serwera, unieruchamiając przy tym całą platformę na okres dwóch tygodni. Wszystko to złożyło się ja jakość SA:MPa. Początkowe wersje były daleko w tyle za MTA. Na serwerach było mniej slotów, multiplayer miał więcej błędów i ograniczeń (jak choćby limit obiektów na serwerze), a synchronizacja pozostawiała wiele do życzenia (aby kogoś trafić, trzeba było celować przed skina).Mimo to, przez wielu graczy SA:MP był i nadal jest uważany za najlepszy multiplayer do GTA SA. Szczególnie mocno rozwinęła się tu scena klanowa, choć nie brakowało serwerów do wyścigów, stuntu, truckingu czy zwykłego RP.