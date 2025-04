wstęp do gamehag

Hej dzisiaj opowiem wam o czterech grach mordhaud , call of dutty ww2,war thunder,crossaut.

Fajnie że w końcu powstała strona ktra daje dostęp do fajnych gier za darmo.Dobra ale teraz do rzeczy chciałem wam opowiedzieć o pewnej grze o nazwie mordhaud jest z roku 2018 ale mi się podoba nie wiem jak wamale ta gra jest ok jeżeli lubicie strzelanki i średniowiecze to wspaniała gra dla was są tam są : halabardziści, łucznicy,króle itp..Najlepsze jest to że ta gra znajduje się na tej stronie właśnie na nią zbieram. Teraz daje wam wyzwanie abyście w komentarzach napisali mina co wy zbieracie.Ten obrazek jest tu nie bez powodu ale jak nie ma żadnego obrazka to przewińcie troche ok?. Dobra jak jest tam taki obrazek to on tam jest nie bez powodu co prawda nie ma tam takiej mapy ale dałem to bo jest podobne do jednej.w tej grze też występują różne tryby gry np. battle roayle , detchmetch itp.mapy są bardzo rozbudowane i jest w tej grze coś takiego jak budowanie osłon przez inżyniera wywarzanie drzwi no coś w tym stylu.grafika też jest ok jak ktoś ma słaby komputer to lepiej żeby w to nie grał.Potem będę zbierał na call of dutty ww2 {czytaj:col of duti word war tu tak to się czyta na prawde} ta gra też jest fajna bo o drugiej wojnie światowej jak sama nazwa mówi bo word war two znaczy druga wojna światowa grafika git ale ta sama sytuacja jak z mordhaud słaby komputer = nie ma grania.mordhaud zajmuje miej miejsca na dysku niż call of dutty ale call of dutty chyba lepsze wybierajcie ja wole drugą wojne światową ale komuś morze bardziej odpowiada mordhaud grafika w tych grach dobra ale mordhaud jest po angielsku a call of dutty po polsku ale te dwie gry są do siebie podobne.Teraz o war thunder jak graliście w wot-a {czytaj: łord of tanks} to dużej różnicy nie poczujecie ale w war thunder istnieją one shooty czyli jeden strzał w ciebie i po tobie a w wocie terz jest coś takiego ale dużo dużo żadsze.War thunder ma też inną grafike niż wot wot typowo pod rozgrywke a war thunder taka historyczna mi osobiście podoba się wot. Wot zajmuje 59,56 giga a war thunder o połowe mniej w wocie są drzewka technologiczne niemiec, zzsr,francja, czy nawet polska. a war thunder są w sumie te same drzewka technologiczne. W wocie jaest coś takiego jak pasek zdrowia i licznik odbitych pocisków licznik punktów po asyście i licznik zadanych uszkodzeń a w war thunder nie ma takich rzeczy.Teraz o crossout. Crossout jest coś takiego że można tworzyć własne pojazdy.W croosout jest też pare trubów jak w war thunder wocie mordhaud ale w call of dutty jest co najwyżej gra wieloosobowa , ale teraz nie o tym crossout jest podobne do wota i war thundera grafika podobna w croosout można grać średnim komputerem ale słaby komputer nie nadaje się do tych gier.