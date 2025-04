Master Yi poradnik

Pantajemnica

Witam dzisiaj Master Yi patyczkowaty samuraj najłatwiejsza postać w grze oraz jeden z ulubionych postaci początkowych graczy oraz jak go nazywam "Izi penta w mgnieniu oka"

Zapraszam :D

Master Yi to samuraj Wuju nauczyciel Wukonga a także najlepsza postać do robienia Pentakilla.

Umiejętności:

Passywka: 3 atak Mastera pędzie podwójny ( drugi atak zada o 75% mniejsze obrażenia )

Q: Master doskakuje do celu oraz zadaje mu oraz 3 innym jednostką obrażenia.

W: Master medytuje i się leczy gdy medytuje otrzymuje mniejsze obrażenia.

E: Passywnie Master ma zwiększone obrażenia. Użycie ma jeszcze bardziej zwiększone obrażenia a gdy E się odnawia bierna premia znika :(

R: Master szybciej biega i szybciej atakuje i niemożna go spowolnić.

Przedmioty:

Jak przy Lee zależy gdzie gramy ale podstawowe itemy to:

ostrze zniszczonego króla widmowe ostrze Youmuu oraz kosa statika.

Comba:

Naprawdę myśleliście że ma jakieś comba? używa się r e q i pentakill prose? Mam nadzieje!

Country:

Dobrze sobie radzi na Twisted fate Lux Aatroxa Rengara Wukonga a radzi sobie żle z Aatroxem teemo cho gatem Ramusem oraz tryndamerem

Mam nadzieje że "poradnik" się spodobał jaką chciecie następną postać? piszcie w komentarzach ja się żegnam cześć!