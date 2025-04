The Destroyer Informacja, Sposób walki, drop

sniadrwy

The Destroyer to jeden z 3 mechanicznch bosów w terrari na hardmodzie.

Drop:

-Soul of might (20-40) (100%)

-Hallowet Bar (15-35) (100%)

-Greater Healing Potion (5-15) (100%)

-Destroyer Mask.(15%)

-Destroyer Trophy.(10%)

Tylko na Expert Mode

-Destroyer Treasure Bag

Statystyki:

-Hp:-80000

-dmg:

-głowa: 70/280

-tułów

-lasery: 44/72

-udeżenie: 55/93

-ogon: 40/68

Przygotowanie:

-zdobądzi Daedalus Stormbow. (dropa z Hallowet Mimick z szansą 25%)

-zdobądzi set z Mitrilu/ Orichalcum lub lepszy.

-wyposarz się w Holly Arrows. (200 strzał+3 Pixie dust+ 1 Unicorn Horn= 200 holy arows)

-zbuduj platforme lub użyj tej na której biłeś Oko Catulu.

Sposób bicia:

-NIe może być nad tobą bloków takich przez które nie można przechodzić.

-Pamientaj że z Probe dropą serca którmi można się uzdrowić.(33%)









Mam nadzieje że pomogłem i docenicie moją pracę