Pantajemnica

Witam w tym poradniku Lee Sin ślepy mnich przyjaciel Udyra oraz postać która dostała chyba najwięcej nerfów w całej grze

Zapraszam!!

Lee sinem gramy w jungle lub jak kto woli na topie. Jego umiejętności to:

PASSYWKA: Gdy Lee użyje umiejętności jego 2 następne ataki przywrócą mu łącznie 30 energi ( pierwszy przywróci 20 a drugi 10 )

Q: Nasz mnich rzuca kartkę z napisem "Kick me" zadając obrażenia. Gdy drugi raz się użyje tej umiejętności to Lee doskoczy do celu który został trafionu kartką.

W: Lee otacza siebie lub sojusznika tarczą jeżeli użyje się na sojuszniku to Lee do niego doskoczy. Drugie sprawi że Lee zyskuje kradzież życia.

E: Lee uderza w ziemie zadając obrażenia. drugie użycie spowolni cele które się trafiło z E.

R: Lee daje kopa przeciwnikowi zadając obrażenia i odrzucając go.

Przedmioty:

zależy gdzie gramy czy na topie czy w jungli. ale podstawowe to krwiożercza hydra czarny tasak jeżeli w przeciwnej drużynie nie ma postaci pod ap to kupujemy kolczastą kolczuge. gdy przeciwnicy mają dużo ap-eków to paszcza Malmortiusa.

Country:

Lee sina countruje Trundle pantheon Udyr Riven Renekton a ona sam countruje Shaco Kha zixa Talona twicha Wukonga Akali.

Comba:

Lee sin ma combo z Yasuo gdyż jego r także wyrzuca w powietrze chyba więcej mówić nie muszę...

Mam nadzieję że poradnik się spodobał do następnego pa!!!