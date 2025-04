Jak działa komputer? - NAUCZ SIĘ KODU BINARNEGO - to jest banalne! Kurs dla początkujących

Podstawowymi systemami liczbowymi są:

- system dwójkowy (binarny) - zawiera dwie cyfry (0,1)

- system ósemkowy (oktalny) - zawiera cyfry od 0 do 7

- system dziesiętny (decymalny) - zawiera cyfry od 0 do 9

- system szesnastkowy (heksadecymalny) - zawiera cyfry od 0 do 9 oraz litery od a do f. (A to jest 10, B to jest 11 i tak dalej)

Teraz pytanie. Jak sie zmienia liczby binarne na dziesiętne!

Zapiszmy teraz jakiś byle jaki kodzik.

1011010110. Jak to liczyć?

Pierwsza zasada - od prawej strony.

Druga zasada to - potęgujemy dwójkę - zachowując pierwszą zasadę.

UWAGA! 2 do potęgi 0=1

Więc od prawej:

2+4+16+64+128+512=726 w systemie dzięsiętnym.

A teraz - jak zmienić liczby dziesiętne w binarne!

Liczby dzielimy przez 2, tak więc np zamieniamy 234:

234:2 |0 - dlaczego zero? Ponieważ nie zostaje nam nic reszty - 234:2 wynosi 117 i nic więcej

117:2 |1 - dlaczego jedynka? Ponieważ możemy podzielić tylko liczbę parzystą na końcu, jeśli jest nieparzysta to wpisujemy 1, a na dole piszemy liczbę pełną.

Także jeszcze raz bez podpowiedzi, aby było to bardziej widoczne.

234:2 |0

117:2 |1

58:2 |0

29:2 |1

14:2 |0

7:2 |1

3:2 |1

1:2 |1

I teraz zapisujemy od samego dołu. Wychodzimy nam - 11101010 i to jest nasz wynik.

234 = 11101010

Zamiana systemu binarnego na system ósemkowy.

Zapisujemy np:

100101011001 = 4531 - dlaczego? Już tłumaczę.

Ten system binarny dzielimy na trójki, wychodzi nam -

100|101|011|001

I znowu musimy potęgować przez 2 i znowu pamiętajmy o najważniejszej zasadzie - ZAWSZE OD PRAWEJ STRONY

Bardzo ułatwić nam to może ta tabelka :

Ale jest tu jeden problem. Przecież tutaj są po 4 bity (cyferki). Już wam tłumaczę. 0 na początku możemy zignorować, ponieważ 0 nigdy nam nic nie wnosi, ale przecież od 8 do 15 i wyżej są 1 na początku. Dlatego nazywa się to system ósemkowy - możemy tutaj dodawać liczby od 0 do 7.

Więc tak - co nam wyjdzie z tego!

100|101|011|001

4 5 3 1

Zamiana z ósemkowego na dwójkowy -

376 =

3 w binarnym to jest = 011

7 = 111

6 = 110

376= 011111110

System szesnastkowy jest bardzo prosty, więc zapiszę go bardzo szybko -

(tutaj już dzielimy po 4 bity)

1011|0101|1101 = B5D

1011=12= B w systemie szesnastkowym (patrz na górę artykułu)

0101=5

1101=13= D

I analogicznie zamieniamy

8AC4 = 1000|1010|1100|0100

Przepominam, że nie zapisujemy "|" - piszę je tylko, aby ułatwić wam zrozumienie tego.

Bardzo usprawni wam nauczenie się na pamięć systemu binarnego do 15 oraz potęgowania 2 do 10.

Mam nadzieję, że to rozumiecie! Jeśli nie, to śmialo piszcie w prywatnej wiadomości - jestem na wasze zawołanie!

