Mało miejsca na dysku/pendrive? Pomogą nam w uzyskaniu dodatkowego miejsca, te programy kompresujące!

Te cyferki, które się usuwa, odpowiadają za wolną przestrzeń, która zabiera nam miejsce. Dziwne, prawda? Niestety tak jest. Z pomocą przychodzą nam przeróżne programy. Wybrałem 3, wedlug mnie najlepsze programy, które mogą nam w tym pomóc. Niestety kompresja stratna nie będzie możliwa na systemie Linux. W tym przypadku trzeba użyć kompresji bezstratnej, która szczerze mówiąc dużo nie daje.

Pierwszy program - WinRAR - każdemu chyba znany, chociażby z żartów o licencji, której praktycznie nikt nie kupuje, ponieważ kto chce płacić 160 zł, jeśli może mieć wszystkie te funkcje bez tej licencji? Ja nikogo takiego nie znam. Ale wracając, jest to według mnie najlepszy program, z tych które będę tutaj testować, ponieważ kompresja wychodzi mu to najlepiej i jest praktycznie na każdym komputerze, co ułatwia nam możliwość odtworzenia naszych plików.

7-Zip - Także bardzo popularny, aczkolwiek w moich testach wyszedł dość słabo. Testy te będzie można zobaczyć na końcu mojego artykułu. Testowałem to na różnych rozszerzeniach plików - od ppt po mp3. Wyszedł najsłabiej z wszystkich, ale dalej daje nam dużo miejsca.

FreeArc - Program który znalazłem po poszukiwaniach w internecie. Jest bardzo fajny, mało czym ustępuje swoim "znajomym z branży". W moich testach uzyskał 2 miejsce i mój szacunek.

Więc tak, wiemy już że kompresja usuwa 0 z kodu binarnego, co daje nam dodatkowe miejsce na dysku, wiemy także jakie to są programy, ale niestety jest jeden minus. Musimy mieć ten plik zainstalowany na komputerze na którym chcemy korzystać z tych plików. Nie jest to duża wada, ponieważ te pliki ważą maksymalnie 5mb, a robią dużą robotę.

Tabelka z porównaniami:



Programy: Przed kompresją (Rozmiar): Po kompresji (Rozmiar): 7-Zip Rozszerzenie mp3-9,08mb Rozszerzenie jpg-970kb Rozszerzenie ppt-4,21mb Rozszerzenie txt-1,63 mb Rozszerzenie mp3-8,96mb Rozszerzenie jpg-956kb Rozszerzenie ppt-3,81mb Rozszerzenie txt-725 kb WinRAR Rozszerzenie mp3-8,91mb Rozszerzenie jpg-958kb Rozszerzenie ppt-3,78mb Rozszerzenie txt-584kb FreeArc Rozszerzenie mp3-8,95mb Rozszerzenie jpg-962kb Rozszerzenie ppt-3,79mb Rozszerzenie txt-455kb

