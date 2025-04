League of Angels 2 (LOA2)

WhiteHuskyPL

W tej grze możesz zdobyć przyjaciół i wiele nagród.Zdobywaj poziomy,udoskonalaj umiejętności,

zdobywaj sojuszników,poznawaj wiele różnych wrogów i jeszcze więcej.

Nie będe dużo pisał bo jak wiem z doświadczenia ludzie nie lubią dużo czytać więc przedźmy do rzeczy.Ta gra jest dla ciebie?O tym masz zadecydowac Ty.Czy chcesz tylko zdobyć KD czy chcesz np. się z kimś zaprzyjaźnić lub skrócić sobie dzień siedząc przy kompie.Ja często robie to drugie :).Gra zapewne będzie się wciąż rozwijać więc oczekuj niespodzianek to już tyle bo wiem że możliwe i tego nie przeczytasz ;).Miłej gry i zabawy!Dowiedziałem się że ten artykuł musi być dłuższy więc niewiem co napisać <|>,<|>.Jeżeli ten artykuł wypali to mam nadzieję że ktoś go przeczyta i dołączy do gry (League of Legends*LOA2*).Nie lubię dużo pisać ani na kartce ani na kompie :P.Jeżeli ktoś by chciał pogadać na privie to piszcie ;) Mój nick to WhiteHuskyPL oczywiście tu nie w LOA2.Gram także w LoL'a,Margo,Shakes'a,i wiele innych giereczek :).Mogę wam pomagać ale nie zawsze wiem jak.Ale teraz dalej o grze.Gierka ta (LOA2) jest naprawdę fajna.Oczywiście dla niektórych.Jest ona dla chłopaków ale także i dla dziewczyn.Ogólnie to gry typu LOA2 mi się podobają lecz to nie jest sedno moich poszukiwań :).Myśle że komuś LOA2 także przypasuje do gustu.Zadanie do KD nie jest trudne i nie zajmie Ci wiele czasu.Możesz właczyć tryb Auto.(Tylko podczas walki)oraz Przyśpieszenie (Także podczas walki).Jeżeli gra Ci się spodoba możesz na nią wydać także pieniądze aby być lepszym od wszystkich a wolę grać spokojnie a nie latać np. do kiosku po PSC lub wydać hajs z telefonu xD.Zaproszenie do znaj na tej stronie przyjme "każde" :).Mam nadzieję że to już wystarczy :D.