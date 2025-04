Vulpixon732

Czy tylko mnie irytują tacy ludzie? Rozumiem, dostaje się za to EXP ale ludzie, jak dodajecie to chociaż miejcie jakiś powód i bądzcie mili bo już miałem takiego jednego co jak się go spytałem dlaczego mi dodał to gdy dałem mu swoją opinię o tym to jedyne co mi odpowiedział to "ssij pisiorka". Od razu wyleciał z mojej listy znajomych. Czy tylko mnie wkurzają tacy ludzie?