Half Life 3 Confirimed??? Pewnie większość graczy, zatanawia się czy powstanie Half-Life 3."Gaben" (czyli twórca gry) , Wypowiedział się na temat "Half-Life 3" Oczywiście,

"Valve" Zrobił dodatki do gry "Half-Life 2" Takie jak "Half-Life 2 episode one","Half-Life 2 episode two"."Gaben" , wypowiedział się na temat

"Half-Life 2 episode three",Jednak okazało się że "Valve" Nie zrobiło Kolejnego Episodu,Jednak Pewna osoba zrobiła Jako Mod do "Half-Life 2". Wiele Graczy Oczekuje na

nowego "Half-Life" Jednak "Valve" się nie wypowiedziało. Pewna Firma Chciała Wykupić Ciężaruwki z napisem "Half-Life 3".Oczywiście na "youtube" powstały teorie spiskowe na Temat Nowego "Half-Life". Ale to tylko "Teorie" A jak wymyślicie

Na temat Nowego "Half-Life". Jednak "Valve" Zamiast Zrobić "Half-life" Zrobiło "CS GO", "Valve" Po wydaniu "CS-GO" Zyskało Większą popularność.Wsumie Gdyby Nie ."Half-Life" "CS GO" By nie istniał,ponieważ Pierwszy "CS" To był mod do half life..A jak wy sondzicie Czy "Half-Life 3" Powstanie?!?!?

"Valve" zrobiło Jeszcze wiele gier na silniku "Half-Lifea" Np: "Portal", "Portal 2" , "Left 4 dead 1", "Left 4 dead 2". "Half Life 2" Jak na 2004 miał dobrą grafikę, Może "Half-Life 3" Bendzie na " ósmą generacje.

