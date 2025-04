Epoki w grze Forge of Empires cz.1

Epoka kamienia

Trofeum 5 minut 7 Kości wróżebne 15 minut 14 Kościany sztylet 1 godzina 34 Naszyjnik z zębów 4 godziny 66 Groty strzał 8 godzin 84 Futro 24 godziny 169





60 zaopatrzenia





30 złota





30 zaopatrzenia





40 złota i 40 zaopatrzenia





Jest to pierwsza epoka w grze. Spełnia rolę samouczka.Do odblokowania jest tylko jedna technologia:Społeczność plemienna za 3 punkty rozwojua) produkcyjne:MYŚLIWY (wymiary 3x3)koszt budowy wynosiBudynek produkuje zaopatrzenieb) mieszkalneCHATA (wymiary 2x2)koszt budowyBudynek produkuje 9 monet w 5 minut i daje do dyspozycji 14 ludzic) dekoracjeMENHIR (wymiary 1x1)koszt budowyDostajemy w zamian 18 zadowolenia*DRZEWO (wymiary 1x1)koszt budowyDostajemy w zamian 18 zadowolenia*POMNIK (wymiary 2x2)koszt budowyDostajemy w zamian 72 zadowolenia*d) drogiSZLAK (wymiary 1x1)jest to darmowa droga, nic nie kosztuje i nie daje żadnego zadowoleniaTO KONIEC BUDYNKÓW Z TEJ EPOKI.Jak na początku wspomniałem jest to epoka stanowiąca samouczek.*Zadowolenie --> stan zadowolenia mieszkańców Twojego miasta.Co ono daje?W przypadku gdzy ludzie są zadowoleni niedzieje się zupełnie nic.Ale są jeszcze 2 inne stopnie zadowolenia:-zachwyt --> produkcja wynosi 120%-niezadowolenie --> produkcja wynosi 50%To już koniec tego artykułu. Pojawianie się kolejnych będzie zależeć od Waszego zainteresowania artykułami tego rodzaju.Pozdrawiam Szaloony