Poradnik dla początkujących - Lee sin

Kolejna część poradnika. Tym razem zajmiemy się jednym z junglerów jakim jest lee sin.

Ciekawi może jesteście jak ten bohater stracił wzrok? Otóżm aby sprawdzić swoje umiejętności, próbował przyzwać bestię. Jednak rytuał nie poszedł po jego myśli, a skutkiem tego było zniszczenie całej wioski. Lee sin nie mógł sobie tego wybaczyć, więc udał się do klasztoru Shojin. Tam w ramach protestu podpalił się. Jednak nie zginął, a spalić zdązyły się tylko własnie jego oczy.

Lee sin to bardzo mobilna postać. Ważną umiejętnością do przyswojenia jest korzystanie z wardów i używanie "w". Dzięki całemu kombo ward-->w--->r możemy zrobić bardzo udany gank, wkopując wroga w siły naszych sojuszników. Jeśli nie możemy wyprzedzić przeciwnika warto użyc 2 razy "e" aby spowolnić go, lub użyc "r" i wbić go w ścianę lub w drugiego wroga.

BUILD

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Oczywiście możemy zagrać na nim również z Hydrą.

UMIEJĘTNNOŚCI

- grad ciosów (pasywka). Za każdym razem gdy użyjemy umiejętności dwa następne podstawowe ataki bohatera będą miały większą prędkość.

- fala dźwięku/uderzenie rezonansu (q). Pierwsze użycie q oznacza i lokalizuje wroga, zadając maksymalnie 170 + 90% obrażen do ataku. Drugie użycie powoduję przyciągnięcie i uderzenie przeciwnika zadając również 170 +90% obrażeń do ataku.

- osłona/żelazna wola (w).Pierwsze użcycie "w" powoduje przyciągnięcie się do sojusznika i danie mu osłony. Osłonę może dać również sobie.Pochłania ona maksymalnie 280 +80% mocy umiejętności. Drugie użycie nadaje lee sinowi wampiryzm i kradzież życie maks. 30%.

- nawałnica/okaleczenie (e). Lee sin uderza w ziemie tworząc fale uderzeniową , która wykrywa przeciwników ( np. teemo) zadając 200 +100% obrażeń do ataku. Drugie użycie spowalnia przeciwnika maksymalnie o 60% na 4 sekundy.

- smoczy gniew (r). Lee sin wykonuje półobrót wykopując przeciwnika w wybranym kierunku i zadając 600+ 200% dodatkowych obrażeń do ataku. Jeśli przeciwnik trafi w przeszkodę otrzymuje następne 600 +200% obrażen do ataku i 18% życia celu. (maksymalne wartości).

Lee sin dobrze sobie radzi w jungle przeciwko Nautilus, ekko, aurelion sol, Atrox, Gragas, Pantheon, Fiddlestick.