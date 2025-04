Praw­do­po­dobna data wyda­nia nowego boha­tera do sie­cio­wej strze­lanki firmy bliz­zard przy­pada na pierw­szego bądz dru­giego listo­pada. Po powód co do tych przy­pusz­czeń jak i małe przy­po­mnie­nie histo­rii oraz domnie­ma­nych umie­jęt­no­ści zapra­szam do środka.

Sym­bol postaci Sombry zawiera pewne powią­za­nia z mek­sy­kań­skim dniem zmar­łych odby­wa­ją­cym się aku­rat po zakoń­cze­niu eventu hal­lo­we­eno­wego, który Bliz­zard praw­do­po­dob­nie chce zakoń­czyć z przy­tu­pem, a dokład­niej wpro­wa­dza­jąc do gry pewną znaną fanom gry Over­watch mek­sy­kań­ską hakerkę, któ­rej udo­stęp­nie­nie było dawno „zapo­wia­dane” przez twór­ców z uży­ciem ARG które suge­ruje coś wiel­kiego nie­długo.

Same infor­ma­cje udo­stęp­nione jak nara­zie przez twór­ców wydają się inte­re­su­jące mia­no­wi­cie Som­bra jest mek­sy­kanką praw­do­po­dob­nie z Dorado która z stara się wydo­być na świa­tło dzienne ciemne inte­resy Lume­rico. firma ta jest zamie­szana w korup­cje posiada fabryki pro­du­ku­jące reak­tory moż­liwe że te same reak­tory któ­rych wybuch spo­wo­do­wał że kraj wie­prza i zło­mia­rza zamie­nił się w wysy­pi­sko. Kole­inym fak­tem jest to że nasza nowa zna­joma twier­dzi że wal­czy w obro­nie ludu tylko jakie może tajem­ni­cza kor­po­ra­cja spra­wiać dla niego zagro­że­nie? czy Som­bra boi się powtórki z australi? Udało jej się także wła­mać do sys­temu ope­ra­cyj­nego Bastiona najpraw­do­po­dob­niej tego któ­rym mamy oka­zję grać w Over­watch.

Przy­pusz­cze­nia co do umie­jęt­no­ści

E Mały dron zwia­dow­czy któ­rym można zdal­nie ste­ro­wać i poka­zy­wać loka­li­za­cję wro­gów przy­ja­cio­łom jedak w tym cza­sie będąc nara­żo­nym na atak.

Shift Jedyny pomysł jaki teraz mi przy­cho­dzi na myśl to uskok Mcree albo Sprint.

Q Bomby haku­jące umie­jęt­no­ści i bro­nie wro­gów na 3–5 sekund. Powód? Na wyciek­nię­tym obra­zie postaci widać było coś podob­nego do bomb repul­so­ro­wych Smugi tyle że z inną kolo­ry­styką gdzie pomysł hakerki ddo­su­ją­cej sprzęt wroga mógłby się nadać do gry jak Over­watch.

LMP Smg widoczne na prze­ciek­nię­tym wize­runku postaci