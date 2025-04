FARMING SIMULATOR 17- PIERWSZE BŁEDY I AKTUALIZACJE.

Strzena

Niedawno światło dzienne ujrzała gra FARMING SIMULATOR 17, która szybko została okrzyknięta najlepszą odsłoną tej serii. Jednak czy tak jest w rzeczywistoci? Po paru godzinach grania w tą grę dostrzegłem paru błędów, wyszła także pierwsza aktualizacja. Co one zmieniła? Tego dowiecie sie po przeczytaniu tego tekstu. Czy jest oba warta swojej ceny? Czy można ją z spokojem kupic i nie żałować?

Premiera miała miejsce 25 października tego roku, czyli niedawno. Co z tym idzie gra bedzie miała wiele błędów, jak juz wcześniej pisałem. Na początek podam minimalne wymagania gry:

System operacyjny musi byc nowszy niz Windows 7.

Procesor Dual-core 2.0 Ghz Intel (lub nowszy)

Karta graficzna Nvidia GeForce GTS 540 Series (lub nowsza)

na dysku potrzeba nam 6GB wolnej przestrzeni.

Jak widzicie wymagania są stosunkowo małe jak na 2016 rok. Większość ludzi pójdzie ta gra na ich sprzętach. Ale przejdzmy do opisania samej rozgrywki. Po kilku godzniach gry zauwazyłem błedy z swiatłami, często sie bugują i widać bardzo mocno pixele. Kolejnym niedociągnięciem był brak misji w trybie wieloosobowym (multiplayer). Kolejny bardzo duzy błąd to możliwość uprawiania pól z największą prędkoscia, co bardzo dobre jest przy wykonywaniu misji, dostaniemy bardzo duzo pieniędzy za premie czasową. To są wszystkie błędy które zostały do tej pory odkryte. Dnia 26 października twórcy gry wydali aktualizacje 1.2.0 , naprawiła ona własnie błąd związany z brakiem misji w trybie multiplayer. Koszt gry na PC wynosi około 90zł czyli bardzo opłacalna cena. Osobiecie polecam kupić tą grę, gdyz zapowiada sie ona bardzo obiecująco i mysle ze wszystkie błędy zostaną naprawione w niedługim czasie. Ale czy jak mieszkam w miescie i nie jestem rolnikiem to czy będę mógł z spokojem pograć w tą gre?- Oczywiście ze tak jest to symulator czyli nie jest on przeznaczony tylko do ludzi mieszkających na wsi. Gra jest bardzo dobrym "zabijaczem czasu".

Gra wykonana bardzo starannie i wszystkie modele są bardzo ładne, jak i dzwięki maszyn są starannie odwzorowanie.