LajCiK1337YT

Dzisiaj nie ma 'Na jednym wdechu...' lecz 'Oceniam...', a co oceniam? No Game No Life, czyli... anime o grach? Trzeba się temu przyjrzeć, więc zapraszam! :)

No Game No Life to dość nie typowe anime, opowiadające o rodzeństwie (starszym bracie Sora i młodszej siostrze Shiro) są nazywani 'Bezimiennymi' lub też 'Pustymi' (zależy od tłumaczenia :>). Najlepsi gracze we wszystkich grach? Ich dwoje kontra 1200 innych dobrych graczy? Nie ma problemu dla nich to norma! Pewnego dnia po udamy turnieju w grze. Odezwała się do nich nie znana osoba (Sam bóg innego świata Tet) i wyzwała na pojedynek w szachy. Po kilku rundkach Shiro zrobiła mata i wygrała. Wtedy nie rozumiejąc co się dzieje znaleźli się w innym świecie, w świecie, który nie miał wojen, wszystko odbywało się tam za sprawą prostych gierek. Kiedy bohaterowie zrozumieli zasady świata, szybko objeli władze nad Elkiom (Jednym z państw). Za cel obrali pokonanie Boga Teta, lecz zanim to zrobią muszą pokonać wszystkie pozostałe piętnaście ras. Czy im się uda?

Przekonamy się w 2 sezonie, który już czeka na tłumaczenie. Póki co podbili tylko Wszchodnią Federacje zamieszkiwanom przez Bestie Wojenne. Odsyłam was do pierwszego sezonu, który liczy dwanaście odcinków (nie licze oczywiście odcinków OVA, których jest sześć).





