Gra na Mid/Leauge Of Legends #Ahri

Ahri Wypuszcza Swoją Kule która wraca.Przy Powrocie Kiedy Uderzy Przeciwnika Zadaje Więcej Obrażeń.





Podczas laningu puszczaj Q tak, aby trafiało ono creepy ORAZ przeciwnika.

Pamiętaj, że każdy ładunek ulti zadaje dmg.

Dzięki ulty możesz podejść na odległość, w której będziesz mógł użyć swojego charma i wywalić pełnego combo które z pewnością da ci killa.

Staraj się wykorzystywać swoją mobilność, aby gankować inne linie.

Kiedy masz załadowany passyw, wykorzystuj go do maximum trafiając jak najwięcej creepów.

Jeżeli masz blue, staraj się jak najczęściej ładować passyw.

Ahri posiada świetnego charma , staraj się inicjować TEAMFIGHTY i przyciągać przeciwnego AP/AD Carry.

Sporo ludzi zamiast ignite wybiera Teleport, więc jeśli jesteś bardzo zgrany ze swoimi ludzmi ten wariant nie jest zły, jednak jeśli wolisz zdominować linię ignite jest niezastąpiony.

Ja Polecam Grę na Midze Ahri.Jest Tylko jeden,minus tej postaci.On jest taki ze,jest słabo mobila przed 6 lvl ale posiada Wysoki Damage.Dzięki Swoiemu Kombo Można Łatwo Wiliminować Wroga.I Długo można Utrzymywac się na Lini którą jest Mid,Bo na innych Liniach się nie gra tą postacią.Ponieważ nie daje sobię,rady tak dobrze jak na Midzie.Zalety Postaci-Duży Damage.-Bardzo Duża mobilość po 6 lvl.-Dobry TeamFight.-Fajna Pasywka z Odnawianiem Zdrowia,po użyciu (Q) i Trafienia 9 razy,nie pod rząd.Minusy Postaci-Słaba Mobilość przed 6 lvl.-Nie jest Podatna Na Ganki.-Dosyć Ciężka do Opanowania.~Runy,Oraz Masterki także Bulid Ahri.Też Co ulepszać Pierwsze lub co Ostatnie Wszystko jest na tej Stronie o,ulepszaniu Skilli.https://champion.gg/champion/Ahri~SkillShoty(Q)-(W)- Ahri Wypuszcza,trzy ogniki,Które Po chwili Uderzają w Przeciwnikia,który jest blisko nas.(E)- Ahri Przesyła buziaka Który rani i rzuca urok na pierwszego przeciwnika którego trafisz,dzięki temu on podchodzi i nie może zadać obrażeń.(R)- Ahri Skacze Do Przodu,W tym Samym Momencie Leci W niego Pocisk,Oraz Można Użyć SkillShota.Można Użyć (R) trzy razy pod rząd dopuki nie,zacznie się odnawiać.Dzięki Widmowej Sarży Można Też szybko uciec.\Porada~Poradnik Ahri Mid