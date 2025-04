Poradnik do Teemo !

RaVeN1337HY

W poradniku znajdziecie mój zestaw przedmiotów max skilli i masterki i wiele innych !

Zacznijmy od budowy naszego diabła

- Pierścien dorana i 2 potionki na start

- Składamy sie stworzyć Huragan runaan

- Roa lub kostur rylai polecam roa (10 staków)

- Jeśli wybraliśmy roa jako pierwsze to teraz kostur rylai

- Ząb Nashora

- Polecam Echo luden

- A tutaj zostawiam wam co chcecie polecam jednak buty na przebicie (W dzungli kose dzunglera Ap niebieską)



Maxowanie

R

E

Q

W



Masterki

Dla mnie najlepsze są pod piorun



Runki

Ap,attack speed



Krótki Opis gry

Najlepsza linia botlane/dzungla czemu botlane ? Q szybko potrafi zabić dość mocnego adc przeciwnika

Dzungla ? a tu powiem że poprostu tam misie gra nim dobrze :P

We wczesnej fazie gry (botlane) próbojcie farmić do około 4 lvl wtedy możecie już podejmować próby zabicia enemy adc jeśli linia jest za trudna (przegrana) zamiast roa kupcie kostur rylai da wam troszke mocy i hp

Grzybki nie stawiajcie na środkach lini (miniony wejdą i stracicie zazwyczaj mane chyba że pushujecie)

a z boku tam gdzie normalnie sami byście szli jako przeciwnik albo dzungler kostur rylai da wam dość mocny slow na przeciwników wiec nie powinni uciekać wam w walce oraz wy powinniście im łatwo uciec

podczas ganka gdy utkneliście próbojcie stac sie niewidzialni w krzaku i stać gdzieś na krawędzi nie w samym środku zazwyczaj jeśli wrogowie nie mają podrzucenia czy innej umiejętności wykrywającej przeżyjecie.



Hymmm myśle ,że wam troszke pomoge idzcie i sami spróbujcie