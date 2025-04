League of Legends

i właśnie na ten temat piszę ten ARTYKÓŁ!!!!

Więc gram dosłownie codziennie lecz dalej moją dywizią jest SILVER (no niestety xD)

Cześć!!!Interesuję się grą League of LegendsOK... chodzi mi o to, że gram już 2 lata co wiąże się z moim "doświadczeniem" :DJeżeli chodzi o moich ulubionych BOHATERÓW, to na każdą linie najlepiej mieć po 3 którymi dobrze nam idzie.Top : KLED, GNAR , YASUOJungle : KHA' ZIX, ZAC, LEE SINMid : ZED, AKALIADC : TRISTANA, DRAVEN, CAITLYNSupport : JANNA, ALISTAR, MORGANAPewnie każdy ma swoie ulubione :)Jeszcze chciałbym poruszyć temat BALANSU postaci...Niesatety RIOT nie radzi sobie z tym jakoś bardzo dobrze (no mogło być lepiej). Chodzi mi tu generalnie o TEEMO lub KATARINĘ, zajdzie się tu miejsce dla TRYNDAMERA który poprostu klika prawy przycisk myszy i tak o to wygrywa linie :(Kolejnym tematem jaki poruszę, jest rozgrywka rankingowa.Niestety wiele razy jest tak, że gdy napszykład wybieram linie TOP i JUNGLE wybiera mi supporta. Szczerze wolę poczekać chwilę dłużej i mieć linię na której gram lepiej...Generalnie często na SUMMONERS RIFT, zmagamy się z graczami, którzy nie widzą swich błędów, lecz wytykają je innym. Denerwującym faktem jest to, iż dosłownie w co drugiej grze jest osoba wyzywająca i obrażająca innych bo popełnili błąd.Jeszcze jedną uwagą do wszystkich graczy jest wychodzenie z gry lub potocznie mówiąc TROLOWANIE....Liga Legend zmaga się z tym problemem od pierwszego sezonu.... Wychodzenie z gier zdaża się bardzo często, gdy osobie gra nie wychodzi dobrze naprzykład ma statystyki 2/15/4, i wychodzi z gry. Trolowanie pojawia się w takiej samej sytuacji.Okej!!!!Temat graczy chyba poruszyłem w dużej mierze i wystarczy. Przechodzę teraz do skrzynek HEXTECH!Sądzę, że skrzynki sąbardzo fajnym rozwiązaniem, lecz myślę sobie, że RIOT dodało je, aby dorównać COUNTER STRIKE ; GLOBAL OFFENSIVE.Jednak myślę, że to dobre rozwiązanie, ponieważ można zdobyć skórki za darmo, to samo tyczy się bohaterów.Sezon 6 gry był bardzo dobry. Zmiany magów naprawdę są świetne.Jak pewnie dużo osób wie, w sezonie 7 RIOT skupił się na ZABÓJCACH. Zmiany TALONA, RENGARA, KATARINY, LE BLANC, KHA' ZIXA, FIZZA i innych wyjdą na dobre.Czekam nie cierpliwie na 7 sezon.OK. teraz kilka ciekawostek :D1.Dawniej Flash miał ponad 1000 zasięgu (dzida Nidalee ma 1500) i pozwalał na unikanie umiejętności tj. ultimate Veigara, jeśli został użyty w czasie wyświetlania animacji.2.Istniała masterka dodająca movement speed po każdym udanym dodge’u.3.Tribushe na topie i bocie były dawniej trójkątne (składały się z 3 krzaków i miały puste miejsce w środku).4.W becie dostawałeś 3 strony run5.Aktywacja QSS w trakcie castowania Teleportu powodowała natychmiastowe przeniesienie się.To tyle, jeżeli chodzi o mój ARTYKÓŁ na temat właśnie tej gry.