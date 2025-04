tinxc09

Mistrzostwa świata w grze Leauge of Legends co roku przyciągają wielu graczy którzy oglądają Pro-playerów rywalizujących między sobą na największej scenie. Jednak tegoroczne Mistrzostwa odbywają się w Ameryce i dla ludzi z Europy oglądanie meczów które rozpoczynają się o północy a kończą czasem o 5 rano nie jest czymś komfortowym a biorąc pod uwagę że następnego dnia trzeba jechać do pracy jest to rzecz niewykonalna. Dlatego dla osób które nie oglądały dotychczasz tak zwanych Worldsów przygotowałem ten artykuł.

System Mistrzostw polega na podzieleniu 16 najlepszych ekip z całego świata na 4 grupy wylosowane na podstawie wyników tych drużyn przez cały sezon w swoich ligach, z każdej z grup wychodzą 2 drużyny które są przydzielane za pomocą losowania ale wg. zasady: 1miejsce przeciwko 2 miejscu z grupy. W tym roku drużyny które weszły do najlepszej 8 na świecie to:

z Korei: Rox Tigers, SKT T1, Samsung Galaxy

z Chin: Edward Gaming, Royals Never Give up

z Ameryki: Cloud 9

z Europy: H2K

z tak zwanego Wild cardu: Albus Nox Luna

Drużyny które grały między sobą w 1/8 finału to:

Z górnej strony drabinki: Rox Tigers vs Edward Gaming gdzie wygrali Rox oraz SKT T1 vs Royals Never Give up gdzie wygrało SKT T1

Z dolnej strony drabinki: Samsung Galaxy vs Cloud 9 gdzie wygrał Samsung oraz Albus Nox Luna vs H2K gdzie wygrało H2K

W półfinałch nie odbywają się żadne losowania czyli dwie drużyny z jednej strony drabinki grają między sobą.

Jak co roku na mistrzostwach dominuję Korea która w półfinałach miała aż 3 swoich reprezentantów czwarty pretendent do mistrzostwa był z Europy a jako ciekawostkę dodam że w tej drużynie gra dwójka Polaków grających pod nickami: Jankos oraz Vander

Pierwszy półfinał odbył się między dwoma faworytami na wygranie tego turnieju czyli drużyn: Rox Tigers oraz SKT T1 z których po morderczej bitwie składającej się z 5 spotkań i trwającej około 6 godzin zwycięsko wyszła drużyna SKT T1 która już 2 razy zdobywała mistrzostwa świata: w sezonie 3 oraz 5

Drugi półfinał na nieszczęście Europejczyków nie był tak zacięty ponieważ drużyna z Korei wygrała 3 do 0 z H2K a tylko w jednym z meczów Europejska drużyna miała jakąkolwiek szansę.

Finał między drużynami SKT T1 a Samsung Galaxy odbędzie się w najbliższą niedzielę, niestety o godzinie 1:30

Składy finalistów to:

SKT T1: Samsung Galaxy:

Top: Duke Top: Cuvee

Jungla: Bengi Jungla: Ambition

Mid: Faker Mid: Crown

Adc: Bang Adc: Ruler

Support: Wolf Support: CoreJJ

Sub Jungler: Blank Sub Support: Wraith