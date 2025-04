Halloween Event - Leauge Of Legends

supcio

Nadchodzi Harrowing: wydarzenie w Leauge Of Legends owocujące ikonką i kilkoma ważniejszymi rzeczami :D

Z takowej okazji zostaną wypuszczone:

-Skórki:



Diablik Teemo (Little Devil Teemo)



Czarująca Tristana (Bewitched Tristana)



Czarująca Morgana (Bewitched Morgana)



-Tryb gry:



Doom boty (Doom Bots Of Doom)



Jest to rozgrywka 5 graczy VS 5 Doom Botów.

Doom boty mają znacznie zwiększone statystyki i są strasznie trudne do pokonania.

W dodatku ich umiejętnosci Q W E R są zmienione na znacznie bardziej denerwujące, co utrudni nam rozgrywkę.Doom boty niszczą szybko wieże, i nie spoczną póki nie zniszczą naszego niebieskiego Nexusa.

Jesli nie zrobią tego w 15 minut, przyzywają SZATANA TEEMO, który będzie mordować sojuszników i próbować wygrać botom grę.Ma mniej więcej tyle samo punktów życia co Baron Nashor.

Podczas gry oddziałowywują na nas, lub na nasze otoczenie przeróżne klątwy:

od losu z temperówki Barda, przez oslepiające strzałki teemo z globalnym zasięgiem, po płonące krzaki . _. Nie wygrałem ŻADNYCH doom botów, to za trudne.A, i bierzcie smite'a, można porazić Temora :D