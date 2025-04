Niby słodki, ale w swojej naturze niszczycielski. W League of Legends powstał nowe tryby "Teemonologia" na cześć "wielkiego" yordla Teemo.

Nowy tryb w League of Legends potrwa od 20 do 24 października, oraz od 28 do 31 października.

Polega on na przetrwaniu 15 minut w ekstremalnych warunkach, możemy oberwać czasowo od różnych obiektów, lub też poprzez wysyłane przez Diablika Teemo zaklęcia obszarowe. 15 minut to mało, prawda? Ale to nie koniec! Po skończeniu czasu zostaje przywołany Diablik Teemo przez całą wrogą drużynę botów. Wszystkim zainteresowanym radzę pośpieszyć się z pokonaniem Teemo, ponieważ tryb będzie dostępny tylko przez wyżej określone dni, a można w nim wygrać ikony przywoływacza z wizerunkiem YORDLA! Dodatkowo RIOT udostępnił sześć unikalnych bohaterów i skórek na czas świętowania Teemonologii, wszystkie ze zniżką do 70%!

Dodatkowo Riot wydał nowe skórki, ikony. Pełna lista tutaj:

Diablik Teemo (1350 rp)

Czarująca Tristana (1350 rp)

Czarująca Morgana (975 rp)

Ikona Kapelusza Jasnowidzenia (250 rp)

Ikona Kociołka Przywoływania (250 rp)

Ikona Diablika Teemo (Odblokuj na swoim koncie, pokonując Niszczące Boty Zagłady do 8:59 CET 4 listopada)

Ikona Potępionego Stwora (Odblokuj na swoim koncie poprzez przyzwanie Diablika Teemo do 8:59 4 listopada)

Ikona Złowrogiej Dyni (Odblokuj na swoim koncie, wysyłając dowolny prezent przed 8:59 4 listopada)

Totem Wamporo 640 RP