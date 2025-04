Wirusy komputerowe - teraz wiesz już o nich wszystko!

3 grupy wirusów komputerowych - Wirusy tzw. „Trojany” - wirus który posiada możliwość usuwania plików z dysku, szpiegowania ruchów użytkownika oraz spowalnianie pracy komputera - Wirusy pocztowe – Wirusy które rozprzestrzeniały się za pomocą poczt e-mail - Polimorficzne - typ wirusa posiadający zdolność zmiany kodu, co znacznie utrudnia znalezienie go i zneutralizowanie

3 wirusy z każdej grupy + zasady działania

Trojany:

- DEEP THROAT REMOTE 1.0 – wirus działa tylko i wyłącznie na systemach windows 95 i 98 posiada możliwość:

Otwierania i zamykanie CD-ROMu Uruchamianie okienka dialogowego z komunikatem, który można ustawić indywidualnie Chowania/przywracania paska startowego Windows Pobierania dowolnego pliku z dysku komputera ofiary Może włączyć dowolną stronę internetową Włączania trybu oszczędzania energii, który może być wyłączony tylko przez włamywacza

- MASTER’S PARADISE – wirus działa tylko i wyłącznie na systemach windows 95 i 98, był uruchamiany podczas włączania gry Pie Bill



Gates oraz posiada funkcje takie jak: Otwieranie/zamykanie CD-ROM-u Generowanie dźwięku wciskanych klawiszy Nagrywanie dźwięku przez mikrofon ofiary Nawigacja myszką ofiary (poprzez własną mysz) Odtworzenie dźwięku na komputerze ofiary Screenshot – zrzut ekranu ofiary Ściąganie i kasowanie dowolnego pliku na komputerze Wyłączenie dowolnego klawisza Wysłanie komunikatu do ofiary. Wyświetlenie na ekranie ofiary obrazka. Zamiana przycisków myszki: prawy na lewy i na odwrót

-WinCrash1.03 Posiada możliwość:

wyłączenia, włączenia monitora zablokowania klawiszy systemowych np. CAPS_LOCK, SCROLL_LOCK włączania i wyłączania ukrycia lub wyłączania paska zadań, przycisku START usunięcia, zmiany tapety zamknięcie, odinstalowanie systemu zamknięcie, zawieszenie, zresetowanie Windows zdobycie haseł systemowych odtworzenie pliku dźwiękowego (format WAV) Wirusy pocztowe:

-ILOVEYOU to wirus który zapoczątkował się w Filipinach i w nocy z 4 maja na 5 maja 2000 roku zainfekował około 10% komputerów na świecie. Wirus nadpisywał pliki ważne, ale również muzyczne, graficzne, multimedialne i inne swoją kopią. -Storm Worm- zainfekował 8% komputerów na swiecie, wysyłał spam e-mail, wykradał dane osobowe z komputerów oraz tworzył sieć botnet. -Melisa – wirus który za pomocą poczt e-mail rozprzestrzeniał się na taką skalę, że zapchał serwery Microsoft i Intel, zmuszając je do zamknięcia swojej działalności w tej sferze na pewien czas. Wirusy polimorficzne: -Tenga – Infekuje wszystkie pliki .exe, manipuluje ustawieniami DOS. -Mabezat – Infekuje pliki systemowe na dysku uniemożliwiając jakiekolwiek operacje na komputerze. -Sality – zaśmieca menadżer zadań, zabierając dostępny RAM, uniemożliwiając operacje na komputerze. Wirus komputerowy - najczęściej prosty program komputerowy, który w sposób celowy powiela się bez zgody użytkownika. Wirusy wykorzystują słabość zabezpieczeń systemów komputerowych lub właściwości systemów oraz niedoświadczenie i beztroskę użytkowników.

Qartez Powiedz o wirusach ramsoware.

dawidus887 Chodzi Ci o ransomware?

Qartez tak



dawidus887 W sumie, to nie jest tu dużo do mówienia, to jest oprogramowanie które używane jest tylko i wyłącznie do okradania ludzi z pieniędzy na kontach bankowych. Zazwyczaj jest to prosty trojan.

