Karta graficzna w przedziale 650 zł – NVIDIA GeForce vs AMD Radeon Firma/Model: NVIDIA Gigabyte Geforce GTX950 2048MB AMD Gigabyte Radeon RX 460 WINDFORCE OC 4GB







Wygrywa:















AMD





REMIS





REMIS





AMD





NVIDIA







AMD





REMIS





AMD





AMD





~REMIS Ilość Pamięci RAM / Rodzaj 2 gb GDDR5 4 gb GDDR5 Szyna danych [w bitach] 128 128 Typ złącza: PCI Express x16 PCI Express x16 Taktowanie rdzenia [MHz] 1064 MHz 1090 MHz Taktowanie rdzenia (podkręcone) [MHz] 1241 MHz 1212 MHz Taktowanie pamięci [MHz] 6610 MHz 7000 MHz Łączenie kart: Tak Tak (CrossFire) Rozdzielczość: 4096 x 2160 7680 x 4320 Chłodzenie wbudowane: Radiator, Wentylator 2x Wentylator Cena (Brutto): 650 zł 640 zł

Porównywane będą karty:Gigabyte Geforce GTX950 2048M - Gigabyte Radeon RX 460 WINDFORCE OC 4GBCena obu kart graficznych to około 650 zł.

Źródło parametrów:

Morele.net

pclab.pl



Nie jestem fanbojem żadnej z firm, z ciekawości postanowiłem porównać dwie karty graficzne z tych firm i dojść do wniosku która jest lepsza. W tej tabelce prawie jednogłośnie wygrywa AMD Radeon RX 460. Ale jest jeden minus tych kart. Nie jest to tak jak złośliwi przeciwnicy AMD mówią - temperatura, tylko czas wydawania tych kart. Niestety nvidia jest o wiele w tym zawsze szybsza. Jeśli jednak nie jesteście ultra wymagającymi i chcącymi mieć najszybciej najlepszy sprzęt, warto zastanowić się nad tym. Podobnie wychodzi w testach innych kart graficznych tych firm. Co prawda na przykład Nvidia gtx 1080 na razie nie ma swojego odpowiednika u AMD, aczkolwiek nie sądzę, żeby trzeba było na to dlugo czekać. Miejmy nadzieję, że to się zmieni i AMD zacznie wydawać te karty szybciej, bo są całkiem całkiem dobre!