Drakensang- MMORPG lepsze niż wszystkie

Witam, w tym artykule postaram się wyjaśnić na czym polega gra Drakensang, jak i również przekaże wam moje odczucia z rozgrywki. Zapraszam Serdecznie

Gra Drakensang jest to. Działa tradycyjnie jak wszystkie tego typu gry. Questy, podnoszenie poziomu naszego bohatera i aktualizowanie jego ekwipunku. Tytuł jest już dosyć stary, bo ma kilka lat. Sam zacząłem w niego grać w okolicach Grudnia 2015 roku. Wtedy jeszcze nie znałem mechaniki gry, nie do końca ją rozumiałem, więc po kilku dniach ją odstawiłem. Za namową mojego kumpla wróciłem do niej po kilku miesiącach zakładając świeże konto. Zrozumiałem jak grać, jak być coraz to lepszym. Posiadam już prawie 30 poziom na jednym z kilku kont. Gdy zauwazyłem, że na tej stronie jest Drakensang, od razu bez zastanowienia stworzyłem konto i przypomniałem sobie jak to było na początku. Szybko wbiłem wymagany poziom do zadania i zgarnąłem punkty. Drakensang nie wygląda na jakąś specjalną grę, ale uwiódł mnie swoją prostotą. Łatwa i przejrzysta rozgrywka, ciągłe aktualizowanie błędów, to małe szczegóły, które pokazują, że twórcy nadal angażują się w tytuł, mimo że jak wspominałem ma kilka lat. Często pojawiają się jakieś eventy czy specialne zadania, co pozwala oderwać się od zwykłego wbijania poziomu i wejść na inny poziom rozgrywki. Mimo, że gra jest dosyć brutalna, jak to w zasadzie mają MMORPG, polecam ją dla każdego, młodszego czy też starszego. To wszystko o czym chciałem wspomnieć.