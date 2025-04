Strzelanka pierwszoosobowa. Mało który gracz nie słyszał tej nazwy, czyż nie? Jej nowa odsłona wzbudziła duży entuzjazm wśród fanów. O co tak naprawdę z nią chodzi? Dlaczego jest tak popularna i uwielbiana?

w 1992 roku marzeniem twórcy gry było, żeby Doom miał posiadać rozbudowany otwarty świat

większość broni z Dooma to zabawki

na końcu Dooma widzimy królika, który jest zwierzątkiem protagonisty. W ostateczności Daisy zostaje zabita przez demony :(

Jak to się zaczęło?to gra FPS. Jest legendą wśród tego gatunku. Grę zapoczątkowała firmaw 1993 roku.twórca gry zaczerpnął pomysł z filmu "Kolor pieniędzy". Film opowiada o dwóch mężczyzn grających w bilard w przydrożnych klubach w Stanach Zjednoczonych - ale mniejsza. Gra ta miała posiadać podtytuł "Evil Unleashed", który można zobaczyć, ale tylko w alfach gry. Jednak firma zrezygnowała z tego pomysłu w 1993 roku, czyli w roku debiutu gry.FabułaFabuła w Doomie jest bardzo prosta. Główny bohater milczy przez całą przygodę - tak naprawdę wiemy o nim bardzo mało. Zaczynając rozgrywkę zostajemy przeniesieni do placówki UAC. Doszło tam do wypadku, w wyniku którego portal do piekła został otworzony. Masz ci los. Teraz wychodzą z niego demony, a w dalszej części gry znajdziemy inne różnorakie stwory. Naszą misją jest powybijać bestie - będziemy w piekle, a nawet na Marsie.Osobiście zakończenie jednak zostawiło u mnie lekki niedosyt.Dobra, ale jak w to grać?Oryginalny Doom słynął właśnie z rozgrywki, więc należałoby ją omówić - czyż nie?Doom ma po prostu sprawiać nam frajdę, rozrywkę. Nie chodzi tutaj o to, żeby jak w niektórych grach, kupować przedmioty, czy waluty.Gra oferuje nam masę easter eggów i innych niespodzianek (Jesus loves you jest osobiście moim ulubionym)Mamy trzy tryby gry do wyboru:GrafikaOsobiście uważam, że graficy bardzo się postarali - grafika nienamacalna, coraz lepsza z każdym rokiem. Projekty postaci odwołują się bardzo do tych oryginalnych z 1993 roku.Tempo rozgrywki jest bardzo szybkie - pomimo tego, każdy wie, gdzie ma strzelać, jak i do kogo.OcenaNa koniec subiekywna ocena na temat gry. Moim zdaniem Doom jest jedną z najlepszych opcji w wyborze gier typu strzelanek pierwszoosobowych. Jest to ciekawa i trzymająca w napięciu gra.Ogrywając gierkę bawimy się świetnie - czym większy poziom trudności, tym milsza rozgrywka!Fabuła10/10Rozgrywka9,5/10Grafika8/10Dźwięk9/10To była krótka recenzja gry Doom (2016) - mam nadzieję, że się podobało! Miłoby mi było, jakbyście przyjeli ciepło ten artykuł i zagłosowali na tak. Na koniec przygotowałam jeszcze kilka faktów o początkach gry, także jeśli ktoś chcę się zapoznać, to można zostać (:FaktyDaisyTo był mój 1 artykuł. Do zobaczenia!