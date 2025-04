Zmiany dla Talona

Nadchodzące zmiany na sezon 7 dla postaci jaką jest Talon:

-Pasywne będzie nakładać 3 staki po czym następny atak spowoduje dodatkowo zadane obrażenia.

-Q z dalszej odległości bedzie to doskok z atakiem, zaś z bliskiej będzie zadawał on mial 100% critical.Dodatkowo za zabicie jednostki bedzie on dostawał hp oraz skrócenie czasu odnowienia na Q o 50%

-W jak dawniej Talon bedzie wyrzucać 3 ostrza tylko, że tym razem będą one unosiły się w powietrzu, po 0,5 sek będą one wracały do Talona.

-E Talona będzie to teraz przeskok przez obojętnie jaką ścianę.Czas odnowienia na przeskok przez ścianę będą to 2 sekundy.Przeskok przez tą samą ścianę ma czas odnowienia 100 sekund.

-Supermoc Talona obywa się bez zmian, ale omówię ją po krótce.Talon wypuszcza wkoło siebie (około) 25 ostrzy w których jest niewidzialny, są 2 sposoby przyzwania do siebie ostrzy które tworzą okręg: 1 z nich to powtórne naciśnięcie klawisza z supermocą, ostrza wracają do Talona zadając obrażenia wrogim bohaterom po drodze.Sposób numer 2 to wyjście z okręgu, tak samo jak w 1 sposobie ostrza zadaja obrażenia napotkanym na drodze wrogim bohaterom.

To wszystkie zmiany dla tej postaci

Dziękuję za przeczytanie mojego artykułu do końca :)

