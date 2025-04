top 5 support

Janna jest zupełnym przeciwieństwem dwóch poprzednich bohaterów. Podobnie jak Soraka, jest to support skupiający się na utrzymywaniu prowadzących przy życiu. Dzięki swoim umiejętnościom, może zapewnić sojusznikowi tarczę oraz bonus do zadawanych obrażeń. Co więcej, dostarcza swojej drużynie przyzwoitą dawkę efektów kontroli tłumu. Jest w stanie spowolnić przeciwnika, podbić go czy też odepchnąć. Dodatkowo, jej super umiejętność zapewnia obszarowe leczenie, które nie rzadko odwraca losy Team Fightu. Janna sprawdza się idealnie w drużynach nastawionych na ochronę swoich Carry.

Zaprezetuje wam top 5 moim zdaniem najleprzych support w loluSoraka-Nikogo nie powinna dziwić obecność Gwiezdnego Dziecka w tym zestawieniu. Dzięki swoim umiejętnościom leczącym oraz obszarowemu wyciszeniu, jest w stanie zadecydować o wyniki walki drużynowej. Dodatkowo, dzięki swojej zdolności pasywnej, jest w stanie błyskawicznie dotrzeć do rannego sojusznika, natychmiastowo stawiając go na nogi. Niestety posiada też swoje wady. Soraka jest jedną z „najmiększych” postaci w grze, co więcej jej główna umiejętność lecząca, kosztuje ją zdrowie. Z tego powodu, często musi wybierać pomiędzy swoim życiem, a ratowaniem sojusznika. Jednakże, jak wcześniej wspomniałem, dobrze zagrana potrafi zmienić losy gry. Idealnie sprawdza się w Team Compach skupiających się na utrzymywaniu przy życiu postaci prowadzących.Tahm Kench-Prawdopodobnie najsilniejszy support w grze. Dostarcza swojej drużynie wszystkiego, czego oczekuje się od supporta. Posiada spowolnienie, zasięgowe ogłuszenie, sporo punktów zdrowia oraz przyzwoite obrażenia. Dzięki swojej umiejętności Devour, jest w stanie uratować sojusznika z wydawałoby się beznadziejnej sytuacji. Na zwrócenie uwagi zasługuje również jego super umiejętność, która poprawnie użyta pozwala na ciekawe taktyczne zagrania. Tahm Kench sprawdzi się w każdym Team Compie. Szczególnie pasuje do drużyn skupiających się na ochronie swoich Carry.Thresh-Postać niezmiennie od wydania, plasująca się w Topce supportów. Posiada sporą ilość efektów kontroli tłumu, dużą wytrzymałość oraz mobilność. Jego umiejętności czynią go naturalnym inicjatorem walk. W końcowych fazach gry, jeden trafiony przez niego hak, potrafi odmienić losy rozgrywki. Co więcej, dzięki swojej latarni, jest w stanie wyciągnąć sojuszniczego bohatera z tarapatów. Thresh idealnie wpasuje się w każdy Team Comp. Szczególnie odnajduję się w drużynach nastawionych na wyłapywanie pojedynczych celów.Blitzcrank-Jedna z postaci dostarczających największą przyjemność z gry. Posiada sporą mobilność, wytrzymałość oraz CC. Jednakże tym co czyni go dobrym supportem, jest jego przyciągnięcie. Podobnie jak w przypadku Thresha, dobrze zagrany grab potrafi zmienić oblicze gry. Idealny inicjator walk, dodatkowo, jego obszarowe wyciszenie, potrafi namieszać w Team Fightach. Świetnie sprawdza się w Team Compach nastawionych na wyłapywanie pojedynczych celi.Janna-