Witam,w tym poradniku opisze wam nie tylko ja zostać dobrym junglerem,ale także na czym polega ta rola i inne

No to bez gadania zapraszam...

Jungler to druga z Najważniejszych roli w grze,gangi oraz pilnowanie Smoka i Barona nie powinny być problemem dla niego.Jungler to nie aleja lecz cały las który jest w Summoner"s Rirft.Gangi powinny być często,ale pownny też być w odpowiednim momencie.Gangowanie i pokonywanie przeciwnika pomaga sojusznikowi w spokojnym pushowaniu.Jeżeli chodzi o Smoki,pierwszego Jungler powinien zacząc robić z teamem na 6lvl.Najlpeiej jak Jungler by ustalił na Chacie,w której dokładnie minucie ma rozpocząć się pokonywanie Smoka.Jungler,jeśli czuje się na siłach może sam zrobić Smoka.Jeszcze wrócę do Gangów,zanim się Zganguje,nailepiej zapytać się sojusznika,czy gdzieś w pobliżu ganga mogły by stać Wardy lub Pinki przeciwnika.Najlepszy Jungler powinien pożyczać Blue lub Reda sojusznikom.Jeśli ktoś nie wie...Blue-Niebieski stwór w Jungli dodający Regeneracje ManyRed-Czerwony stwór dodający podpalenie z podstawowych atakówJeśli ktoś nie wie czy naipierw zacząć od Grompa lub Graksy(chodzi o żabe i kamieniaki)jeśli zaczniesz od Grompa to zabierasz się za Blue i pózniejsze Junglowanie nie będzie sprawiało kłopotów w braku many,jeżeli wolisz szybciej Junglować bierzesz naipierw Krugsa,a potem Reda(najczęściej zaczyna się od Reda,gdy champion nie posiada Many).Pózniejsze chodzenie i wybijanie Jungli zależy od was,możecie często eliminować Kraby,które dają wizje,oraz dodaje trochę zdrowia.Jęsli chodzi o Smite(Porażenie)nailepiej kupować polecane lecz jeślichcecie możecie sobie wybrać:Czerwony Smite-Porażenie działające na przeciwników ,obrażenia,wizja na 4 sekundyNiebieski Smite-Porażenie działające na przeciwników,obrażenia,spowolnienieZielony Smite-Porażenie działające tylko na potwory,+2wardyTaki Zielony Ward przydaje się np.Lee Sinowi,który może używać swojego W do wardów.Dobzi junglerzy,nie powinny zadawać dużo obrażeń,ale powinny mieć jakieś:spowolnienie,ogłuszenie,unieruchomienie by móc używać tego na potworach.Do dobrych Junglerów początkowych dobrze spisują się:Warwick,Amumu,Nunu,Master,Jax,DrMundo,Malphite...Do bardziej zaawansowanych dobzi są:Lee Sin,Elize,Olaf,Kha Zix,VoliBear,Rek"sai,Nidale,Shywana,Hecarim,Ivern,Kindred,Graves,Gragas,Sejuani i inne...Ostatnio bardzo dobrym junglerem jest także Ekko,którym idzie się pod AtackSpeed,AD,Tank,sam nim gram i jestem zadowolony.Podam wam jeszcze inne rzeczy,które Jungler powinien robić,o których zapomniałem wczesniej wspomnieć...Powinno być dużo wardów na mapie szczegulnie przy Smoku i Baronie,oraz przy wszytskich Blue i Redach by wiedzieć czy przeciwny Jungler nie chce wam zakosić twoich buffów.Także o 18:00 Jungler powinien się zebrać ze Lainerem i zrobić Herolda.Myślę,że pomogłęm osobom,którym nie wiedzą jak zabrać się za ten Las.Pozdrawiam...Hej :D