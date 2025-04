KanekiKen

Mainuje Vayne od dość długiego czasu. Ostatnio Korea oszalała na punkcie nowego buildu do vayne, chciał bym sie nim z wami podzielić.

Jako że Vaye ma słabe early staraj sie nie puhować i dobrze farmić nigdy nie używaj do tego E ponieważ ma wysoki cooldown i jest duże prawdopodobieńswtwo że przyda ci się w ciągu następnych 15 sekund. Żeby dobrze farmić pod wierzą pozwul by dwa razy udeżyła miniona wojownika i raz maga nestępnie użyj auto ataku, jeżli twój dmg jest za mały używaj Q bo ma krótki cooldow albo przed udeżeniem wiezy hitnij go raz i po nim.



Mid game:

Staraj się chidzić po wszystkich liniach i zbierać frame jeśli masz okazje rób jungle, staraj się też brać jak najwięcej objectivów (wieże, smoki,herold).

Przy dwuch przedmiotach(ostrze nieskończoności i stattik shiva) możesz już 1 shootować przeciwników z niskim HP(przy Q i krycie możesz zadać do 800 dmg przy jednym autoataku)





Late Game:

Vayne jest hyper carry co oznacza że jest bardzo silna w lejcie.

Staraj się chodzić z jak największą grupą sojuszników (nigdy sam).

Podczas team fightów zawsze trzymaj się z tyłu drużyny nie bój się auto attakować i staraj się nie zmieniać celu.





Podpowiedzi:

Kiedy użyjesz ulta po każdym Q masz 1 sec. niewidzalności wykożystaj ją całą nie auto atakuj odrazu(to typowy błąd noobów).

Staraj się pójść w kierunku nie przewidywalnym dla przeciwników.





Przedmioty:

1. stattik shiv

2.booty z attack speedem

3.ostrze nieskończoności

4.fantomowe ostrze

5.huragan runaana

6.lodowy młot lub krwiopijec





Runy:

esencje:

2x kradzież życia

1x szybkośc ataku



znaki:

9x penetracja pancerza



glify:

9x odporność na magie



pieczęcie

9x armor





Masterie:

zaciekłośc:18

5x furia

1x uczta

5x wampiryzm

1x łowca nagród

5x wgnatające uderzenie

1x żądza krwi watażki





przebiegłość:12

5x dzikość

1x tajna skrytka

5x bezlitosny

1x niebezpieczna gra







Jesli chcecie więcej piszcie w komentażach... do jakiego bohatera ma być następny poradnik