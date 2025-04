"To ja decyduję, co przyniesie przypływ!" Poradnik do Nami.

Support, czyli rolanie cieszy się dobrą sławą w League of Legends, szczególnie na niższych dywizjach. Czy słusznie? Oczywiście, że nie. Wprawny support jest w stanie samotnie wygrać linię, a w późniejszych etapach rozgrywki dzięki zapewnianiu wizji oraz bronieniu swojegomieć niemniejszy wpływ na zwycięstwo, niż pozostałe linie. W tym poradniku skupie się na jednej z mojej ulubionej postaci na te roli, jaką jest Nami

Na początku zajmijmy się jej umiejętnościami.





Pasywna, czyli Spiętrzone Fale przyśpiesza sojuszników, którzy zostali trafieni naszą jakąkolwiek umiejętnością. Jest to niezwykle przydatne w pościgach, ale i podczas ucieczek.

Q to Wodne Więzienie. Nami wypuszcza bańkę, która zadaje niewielkie obrażenia, oraz ogłusza przeciwników. Chyba nie trzeba tłumaczyć, dlaczego ten skill jest nieoceniony, AoE stun jest zawsze przyjemny.

W, Pływy Morskie, To umiejętność charakterystyczna dla Władczyni Przypływów. Przywołuje ona strumień wody, który przy zetknięciu z sojusznikami leczą ich i odbijają się w stronę sojuszników, zadając im obrażenia. Spell ten potrafi odwracać szale zwycięstwa każdej wymiany na naszą korzyść.

E, czyli Błogosławieństwo Władczyni Przypływów sprawia, że następne 3 autoataki naszego sojusznika zadadzą dodatkowe obrażenia oraz spowolnią cel. Całkiem użyteczna umiejętność, jednak bez większego wpływu na grę.

Naszą Superumiejętnością jest Fala Przypływu, Nami przywołuje ogromną falę, która przy zetknięciu z przeciwnikami podrzuca ich oraz spowalnia na sympatyczną ilość czasu, oraz nakłada podwojony efekt naszej Pasywki, co sprawia, że ta umiejętność jest świetna do engage’u jak i disengage’u.

Jak się zachowywać podczas gry w alei?

To zależy od stylu gry preferowanego od was. Osobiście lubię grać agresywnie i dominować linię, więc staram się obijać przeciwników z W oraz z E i próbować łapać ich w Q jak tylko jest okazja. Jeśli jednak preferujecie pasywną grę, wtedy po prostu sugeruję stać z tyłu i leczyć swojego AD Carry jeśli zostanie obity przez wrogów i rzucać Q jeśli wyjdą oni zbyt agresywnie.

Late game i walki drużynowe

Nami nie jest wymagającą postacią jeśli chodzi o późne fazy rozgrywki; staramy się zapewnić naszej drużynie jak najlepszą wizję stawiając Wardy w ważnych taktycznie miejscach, jeśli zaś chodzi o teamfighty, po prostu stoimy jak najbliżej naszego Marksmana, lecząc go ile tylko się da i chronimy go przed wrogimi bohaterami używając naszego Q i R, pamiętajmy również o naszym E, które może pomóc w kite’owaniu naszemu Strzelcowi i pomóc pozostałym sojusznikom w gonitwie za przeciwnikami.

Specjalizacje







Runy





Greater Mark of Armor x9

Greater Seal of Health x4

Greater Seal of Mana Regeneration x9

Greater Glyph of Magic Resist x9

Greater Quintessence of Armor x1

Greater Quintessence of Ability Power x2

Item build

Grając Nami stawiamy na jak największe, możliwie do 40%, bardzo potrzebna jest równieżoraz zwiększenie skuteczności. Skutecznie działają również przedmioty takie jakz czego ten pierwszy daje naszej drużynie aurę za ten drugi po osiągnięciu wymaganej ilości stacków daje nam i naszemudodatkową