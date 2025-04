Lee Sin w dżungli. Czyli jak nim grać?

Witam, w moim drugim poradniku napiszę jak grać Lee Sin'em w dżungli.



Lee Sin - Ślepy Mnich

Znaki: 9x Większy Znak Obrażeń od Ataku

Pieczęcie: 9x Większa Pieczęć Pancerza

Glify: 9x Większy Glif Odporności na Magię

Esencje: 3x Większa Esencja Obrażeń od Ataku





Nóż Tropiciela - Wojownik Obuwie Merkurego/Tabi Ninja Pancerz Umrzyka Czarny Tasak Krwiożercza Hydra Anioł Stróż

Skille:Pasywka - Grad Ciosów, Lee Sin po użyciu skilla, otrzymuje zwiększoną prędkość ataku o 40% na dwa następne autoataki, które przywracają 20/10 punktów energii.[Q] - Fala Dźwięku/Uderzenie Rezonansu, Lee Sin "rzuca" falę dźwięku w miejsce wskazane myszką, która trafia pierwszego wroga stojącego na linii strzału. Przez trzy sekundy Lee Sin może doskoczyć do oponenta używając drugi raz [Q].[W] - Osłona/Żelazna Wola, Gdy Lee Sin użyje [W] na siebie otrzymuję tarczę, jeżeli Lee Sin użyje [W] na sojusznika dodatkowo do niego doskakuje i razem otrzymują tarczę. Po kliknięciu drugi raz [W] Lee Sin dostaje kradzież życia oraz wampiryzm zaklęć przez 4 sekundy.[E] - Nawałnica/Okaleczenie, Lee Sin uderza w ziemie wokół siebie, zadając obrażenia magiczne i ujawiając wrogów. Po użyciu drugi raz [E] Lee Sin spowalnia wszystkie trafione cele.[R] - Smoczy Gniew, Lee Sin kopie przeciwnika z półobrotu wyrzucając go do tyłu. Jeżeli wykopany cel trafi innych przeciwników po drodze to i oni otrzymują obrażenia oraz zostają wyrzuceni w powietrze.Runy:Specjalizacje:12/0/18Zaciekłość: Furia, Miecz Obosieczny, Wampiryzm, CiemieżęcaPrzebiegłość: NicDeterminacja: Regeneracja, Twarda Skóra, Runiczna Zbroja, Przenikliwość, Prędkość,Build:Zamienniki: Paszcza Malmortiusa, Całun Banshee, Widmowe Ostrze Youmuu, Omen RanduinaJak Grać?Na początku kupujemy Maczete Łowcy, Odnawialną Miksturę i Strażniczy Totem. Startujemy z [Q]. Gankujemy po uzyskaniu trzeciego poziomu. Przed szóśtym levelem: gankujemy używając warda, kolejnie [W], wykonujemy dwa AA następnie używamy [Q]. Używamy drugi raz [Q], gdy przeciwnik uzyje błysku, bądź zdashuje (np. Graves [E]). W między czasie używamy dwa razy [E]. Gankowanie po szóstym levelu: używamy warda za przeciwnika, dajemy [W] i [R], żeby przeciwnik poleciał w strone naszego sojusznika. Podchodzimy do niego i spowalniamy za pomocą [E]. Na dziewiątym poziomie zmieniamy totem z żółtego na czerwony. Wardów z Noża Tropiciela używamy, tylko przy kombinacji z [W].To już koniec mojego drugiego artykułu. Jest on napisany dla początkujących graczy. Dziękuję za przeczytanie.