Pantajemnica

Witam w tym poradniku poradnik do... Nasusa Psa-bohatera który potrafi nie tylko szczekać ale też rozmawiać z psami jak mawiał kiedyś jego tekst.

Zacznijmy od umiejętności

Passywka pieska to duszożerca: Nasus wykrada siły życiowe przeciwników otrzymując premię do kradzieży życia

Q: Wysysające uderzenie: Następny atak Nasusa zada dodatkowe obrażenia jeżeli cel zginie Q zadaje dodatkowe obrażenia ( ulepszamy na poziomach 1,4,5,7,9 )

W: Uwiąd: Nasus postarza wrogiego bohareta zmniejszając jego prędkość ruchu i ataku ( ulepszamy na poziomach 3,14,15,17,18 )

E: Duchowy ogień: Nasus tworzy w wybranym miejscu krąg zadający obrażenia i sprawiając że wrogie stwory i bohaterowie mają zmniejszony pancerz w tym kręgu.

R: Furia pustyni: Nasus staje się większy otrzymując premię do zdrowia i zasięgu ataku oraz spawia że wrodzy boharetowie dostają obrażenia gdy stoją koło niego.

Co do niego kupujemy?

Budujemy się pod full tanka ale głównie kupujemy moc trójcy buty mrożne serce plemienną zbroję pancerz umrzyka.

Gdzie nim gramy?

Gramy nim na topie albo na jungli

Na czym polega gra Nasusem?

Gra Nasusem to farmienie z Q stakowanie a gdy będziemy mieć dużo staków możemy wbijać się z drużyną we wrogą drużyne albo zrobić solo Barona.

Co kontruje Nasusa?

Nasusa kontrują Teemo Olaf Rumble Pantheon ryze i Darius.

Co kontruje Nasus?

Hecarima Zeda Maokaia Wukonga Jaxa Irelie.

Jeżeli poradnik się spodobał skomentuj do następnego poradnika cześć!