Recenzja Paladins

DeeX

Tutaj zobaczycie moją opinie o grze Paladins..

Paladins.. Gra FPS stworzona w roku 2016.. Strzelanka podobna do znanej gry ,,Overwatch" ale ja uzasadnie swoją wypowiedź paru faktami , i opisami..



Paladins jest za darmo!.



Posiadacze steam , grę pobiorą totalnie za darmo!. Gra nie wymaga dużych wymagań ,szybko sie pobiera a potrafi wciągnać na wiele dobrych godziń..



Gra szybko się nie nudzi!.



Odblokowywanie klas, poszególnych postaci.. Kupowanie dodatków i granie wszystkimi postaciami to tylko ,czubek góry lodowej.



Wydatki w grze?.



Wydatki w grze nie są potrzebne.. Nie trzeba wydawać pieniędzy żeby se pograć , wszystko mamy to udostępnione i ograniczone przez co wiele godzin schodzi na ich odblokowywanie.



Społeczność.



Społeczność owej, gry nie jest toksyczna.. Owszem zdarzy sie ruskie dziecko z ,mikrofonem z bierdonki które będzie wyzywać każdego ale to ma ,też swoje drugie dno.. Są gracze z którymi można się dogadać.. Nie afczą i nie utrudniają innym rozgrywki.



Podałem wam pare faktów dla ,których warto zagrać ową gre.

Podsyłajcie swoje opinie a ja życze wam jak najlepszej, rozg-

rywki w ,grę. Elo!