Rework Talona cienia ostrza!!!!

Pantajemnica

W tym artykule pokażę zmiany Talona które już są na serwerze testowym! ( Reworki będą chyba w następnym patchu :)

Jak już pewnie wiecie ma być rework zabójców Katariny Kha'Zix

Rengar Leblanc oraz omawianego Talona i jeszcze paru. Zacznijmy od umiejętności



Passywka: Koniec ostrza Umiejętności Talona przez pewien czas ranią bohaterów i duże potwory kumujuje się do trzech razy. Gdy Talon atakuje podstawowym atakiem cel który jest zraniony 3 razy sprawi że będzie on krwawić.

Q: Noxiańska Dyplomacja: Talon doskakuje do celu ( coś jak Q Fiory ) i zadaje obrażenia gdy cel znajduje się w zasięgu auto ataku trafienie będzie krytyczne.

W: Rozpruwanie: Talon rzuca 3 ostrzami zadając obrażenia. Po paru sekundach ostrza do niego wracają ( kiedyś wracały odrazu a teraz po krótkiej chwili )

E: Ścieżka zabójcy: Talon przesakuje przez ściane ( Nad tą samą ścianą można przeskoczyć raz na 150/120/100/75/60 sekund a szybkość z jaką przeskoczy Talon ściane zależy od jego prędkości )

R: Napaść z cienia: Talon jest na chwilę niewidzialny i rozrzuca ostrza po chwili ostrza do niego wracają ( bez zmian )

A co wy sądzicie o reworku Talona? Moim zdaniem bardzo dobry rework który sprawi że Talon będzie częściej widywany. a twoim zdaniem Talon będzie lepszy czy gorszy?? Następny artykuł napiszę o reworku Katariny! do następnego poradnika trzymajcie się pa!

Ps Talon to mój main :)