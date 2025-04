Witam wszystkich w moim pierwszym poradniku.Bedzie on do yasuo.Mam nadzieje że się spodoba.Nie musicie sie obawiać o zbędne informacje ponieważ mam na nim 7 mysterie.

Jeśli będziecie chcieli więcej poradników to piście pod tym artykułem.

Podam wam jeszcze skróty które będe używać w tym artykule:

S-Środek

P-Prawo

L-Lewo

SD-Środkowe drzewo

PD-Prawe drzewo

LD-Lewe drzewo

Dla nie kumatych z tym S,P i L to są puntky mysteri np.W ramce zaciekłośći(PD) pierwsze są furia i czarnoksięstwo jeśli pisze PD:L to macie dać punkty w furię w drzewio zaciekłości i jak dalej jest PD:L,S to furia i uczta schodzicie na dół drzewka.

Skróty normalnie występujące w lolu:

AA-Auto atak(Autoattack)

CD-Czas odnowienia(Cooldown)





Jeśli chcecie grać yasuo muśicie mieć przecież dobre mysterki i runki, a ja wam je podam.

Mysterki:

PD:L,S,L,P,L,L

SD:

LD:L,P,L,P Yasuo(Enemy Range)

PD:L,S,L,P

SD:

LD:L,P,L,L,L,L Yasuo(Enemy Melee)



Runy:

Czerwone:Szybkość ataku +1,7%

Niebieskie:Odpornośc na magię +0,16 co level

Żółte:Życie +1,33 co level

Pomarańczowe:Szybkość ataku +4,5% Pewnie myślicie oco mi chodzi z tym Yasuo(Enemy Melee) i Yasuo(Enemy Ranged) to oznacza że pierwsze drzewko(Enemy Ranged) było pod przeciwnika który ma AA na zasięg a drugie(Enemy Melee) na przeciwnika która AA ma na broń wręcz.Ale dlaczego takie coś nam potrzebne ponieważ jak bedzie przeciwnik na zasięg to będzie nas harasować za AA a mysterka daje nam leczenie.W przypadku broni wręcz to mysterka nas leczy po uderzeniu w przeciwnika,miniona lub stwora 4 razy,następny AA nas uleczy stąd ta róznica żeby byliśmy pod przeciwnika.



Yasuo na pierwszych levelach graj agresywnie ponieważ masz skille które mają krótki CD.Staraj się LastHitować miniony ponieważ farma to przewaga a miniony dają dużo złota (15-20 minionów 1 kill).Również staraj się przy LastHitowaniu obijać przeciwnika z Q możesz przecież używać skilli kiedy chcesz bo niemasz many.Staraj się trafiać przeciwnika z tornada z Q.

Masterka na Yasuo(Enemy Melee) dobrze się komponuje z Q ponieważ jego Q działa jak AA przez co niemusi AA żeby sie uleczyć kiedy ma 4 staki może se poprostu walnąć Q.Ale masz to swoje minusy że Q jest zaliczane jako AA np.Pasywka Pantheon'a zablokuje Q Yasuo chociaż że to ujemiętniość.Zawsze przed wcisnięciem R spróbuj uderzyć 1 AA zawsze więcej obrażeń.

Maksujecie E,Q,R i W teraz wam podam pare combosów.



Comba na przeciwnika:

E+Q+AA E+Q+AA+R+Q+AA (E+Q+FLASH)+AA+R+Q+AA Comba na harasowanie:

E+Q+E E+Q+AA+EE Jeśli przed jakim kolwiek skillem było AA a potem R to oznacza to że Q podrzuca.



Yasuo może iść na topa i mida.Tera opis skilli.



Pasywka:

Biernie-Yasuo chodząc zbiera punkty kiedy ma zapełniony pasek za jakiekolwiek obrażenia które dostanie dostaje tarcze.

Birenie-Yasuo podwaja szanse na trafienie krytyczne lecz jego krytyki biją o 50% mniej.

Q:

Yasuo uderza na przód mieczem i zadaje wszystkim przeciwnikom obrażenia.Jeśli użyjesz Q podczas E uderzasz w okręgu.

Jeśli yasuo trafi dwa razy Q jego następne Q podrzuci i wyśle tornado.

W:

Yasuo stawia ściane która blokuje wszystkie pociski oprucz laserów( nie dotyczy się wierz ).

Birenie-Yasuo E szybciej wypełnia tarcze.

E:

Yasuo wykonuje mały dash do przodu żeby doskoczyć na ten sam cel musi odczekać.Obrażenia zwiekszają się z każdym skokiem.

R:Yasuo teleportuje się do przeciwnika wyrzuconego w powietrze( może też być przez sojuszników )stunując go i zadając obrażenia ostatni cios uderza w ziemie i zyskuje przebicie pancerza tylko wtedy kiedy uderza krytycznie.Przebicie trwa długi czas.



To wszystko w tym poradniku dziękuje za czytanie.