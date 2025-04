Srog

Dziś opisze gre Shakes & Fidget.

Jest to gra MMO.Polega na rozwijaniu postaci wchodzimy w karczmę i bierzemy misje i czekamy aż sie skończy.Wraz z wyższym poziomem jest coraz więcej żeczy do robienia na końcie np. lochy,pupile,twierdza,zbrojownia,gabinet magi,wiedzima,wc.Do wyboru mamy trzy profesje maga,zwiadowce i wojownika.Moim zdaniem najlepszy jest zwiadowca ,ponieważ jest dobry w lochach i robi uniki.Wojownik kontruje maga, zwiadowca kontruje wojownika a mag kontruje zwiadowce.Najważniejszą cechą wojownika jest siła,zwiadowcy zręczność a maga inteligęcja.Można założyć swoją gildie lub dołączyć do innej gildie wzajemnie sie atakują, ponieważ za wygrane ataki dostaje sie cześć i im więce cześći tym większa pozycja w rankungu.Obecnie mam 109 poziom i 2574 pozycje w rankingu.Moim zdaniem jest to brdzo fajna i odrobiną chumory przyznałbym 7/10 punkuów.





I to by było na tyle dzięki za poświęcony czas.