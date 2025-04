Screanshot inaczej ss

elitmc

Jak zrobić Screanshota

A o to poradnik jak zrobić screan shota.

Klikacie przycisk Prt sc wchodzicie do np

Paint itp klikacie przycisk lewy ctrl + v

i o to cała filozofia macie ładnego screan shota.



Scran shoty możesz zrobić też w grze

takich jak league of legends /

minecraft itd.



Klawiszami : f5 i f12













