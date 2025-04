Fizz czyli kilka słów o Szachraju sztormów.

Xerxas329

Oto mój poradnik dla wszystkich początkujących graczy Lola.

Dowiecie się nieco o stylu gry , itemach a także o specjalizacjach na tego bohatera.

Miłego czytania :D.

Zacznijmy od tego , że fizz do głównie postać na mid (środkową aleję) , ale wiele osób wybiera go na top (górną aleję) a nieco bardziej doświadczeni gracze wybierają fizza na dżunglę.



Pamiętajcie , że fizz może zadać ogromne obrażenia. W początkowej fazie gry jego najsilniejszym atutem są obrażenia w czasie. Dzięki jego zdolności W + podpaleniu jesteście w stanie wykończyć każdego przecienika z niskim poziomem zdrowia który ucieknie wam pod wieże.Wystarczy zastosować Combo



Q+W+autoatak+podpalenie ( pamiętajcie , że siła podpalenia jest tym większa im macie wyższy poziom )



Najlepszym Combo na zbicie zdrowia przeciwnika jest :



Q+W+autoatak+E do ucieczki



Tą kombinacje możecie stosować nawet pod wieżą jeżeli szybko użyjecie E.



Zdolność E jest waszym największym atutem. Używajcie jej do ucieczki jak i do ataku skacząć na przeciwnika.

Jeżeli wasza taktyka zbijania zdrowia się powiedzie i zranicie przeciwnika do 50% HP to Combo jest najlepsze , żeby go wykończyć.



Q+R+E+E+W+autoatak ( Gdy po użyciu E odczekacie chwilę zasięg umiejętności i jej obrażenia zwiększą się ).



Przejdźmy do itemów i specjalizacji.

Wiadomo , że build jest indywidualny do sytuacji , ale z pewnością mogę polecić wam Klepsydrę ,,Zhonii" ( Po użyciu stajecię się przez 2 sek nietykalni ) i Zmorę licza. Jeżeli chcecie mieć więcej zdrowia i many polecam kupić Różdżkę Wieków.

Tak jak w przypadku wielu postaci Coldown ( skrócenie czasu odnowienia) jest ważne. Tak i przy graniu fizzem ten element jest dość ważny. Kupujcie przedmioty , które dają wam 10%-20% Coldownu.



Co do specjalizacji radzę używać Dekretu Władcy Piorunów , gdyż po 3 dowolnych umiejętnościach wykonanych na jednym celu cel dostaje piorunem ;D. Co zadaje dodatkowe obrażenia magicze.



Kilka słów na koniec.

Więc , gdy wasz przeciwnik wejdzie wam w drogę nakarmcie nim swojego rekina !

Mam nadzieję , że pomogłem wam na start i , że artykuł się spodobał :D.





PS

To mój pierwszy artykuł więc przepraszam za ewentualne niedopatrzenia :) .





Artykuł napisał Xerxas329