Jak zdobyć dużo kamieni dusz? Artykuł humorystyczny!

patrykkominek

W tym artykule dowiesz się jak zdobywać sporo kamieni dusz na tej stronie! Artykuł napisany prześmiewczym językiem :)

Po pierwsze co to są kamienie dusz ?(informacja dla niekuków)

Są to punkty, które możemy zdobywać za wykonywanie róznych zadań na tej stronie. Następnie możemy wymienić je na nagrody np psc, kody do gier lub walutę w grze. Jednym słowem mówiąc:

DOBRE ZIELONE!

Ale wracając do rzeczy:

Sposób 1.

Graj w gry na komputerze cały dzień aby odebrać nagrody które w tych grach wykorzystasz!

Mówiąc inaczej wykonujesz zadania do gry, i zdobywasz kamienie. Zdecydowanie najbradziej opłacalną grą jest...........................................POKEWARS!. Za zrobienie zadania dostajemy oszałamiającą liczbę punktów w wysokośći 15 kamieni dusz! :).

Sposób 2. Fast-foody do mnie przyszły!

Możemy też kliknąć w oferty proponowane nam przez strone np. klikamy w KFC wykonujemy zamówienie(jak różni sławni ytuberzy) i odbieramy punkty. Warto też wspomnieć o sieciach komórkowych np gdy chcemy zmienić numer możemy klinknąć w to przez stronę! Po zrealizowaniu zakupu dostajemy sporą ilość kamieni!

Sposób 3.

Sorki czas na suchara:

Co mówimy gry rzucamy anorektyczkę?

Kości zostały rzucone. hahahahahahhahahahhahahahahahahha :) :) :) :) :)



Sposób 3.

Granie w mini gry.Omawiałem ten sposób dość dokładnie w poprzednim artykule więc nie będę tutaj o nim wspominał lecz po kilku próbach farmienia kamieni na mini-grach doszedłem

( ͡° ͜ʖ ͡°) do wniosku, że podejmując taki sposób możemy uzyskać tylko jedno: Zabij się! (polecam- sławny vloger)

Sposób 4,5.

Udzielanie się na forum lub tworzenie zawartości. Maksymalnie skracając opis tego sposobu jest to po prostu pisanie artykułów na forum tak jak ten

Sposób 6, 8(udostępnianie linka na fb)

Reflinki!!!

Jeżeli masz jakieś 1000 znajomych na facebooku podeśleś na głównej reflinka, dopisz że odebrałeś już swoją nagrodę, a masz gwarantowany przychód kamieni dusz.



STOP! Suchar time:

Jakie kwiatki sikają na niebiesko?

BLUszcze ahhaahhahahahahahahaahahahha :) :) :) :) :)

Sposób 7.

DOKUP! (więcej chyba nie trzeba pisać. chyba)



Dzięki za doczytanie do końca!

Mój kanał na yt: człowiek negev