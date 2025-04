Alistar jako jungler ?? To możliwe!!

matislaz

Chciałbym jako mój pierwszy artykuł przedstawić moje największe zaskoczenie z jakim się spotkałem podczas mojej przeprawy po polach fields of justice.

Alistar mnie mile zaskoczył umożliwiając mi przeżycie nawet w najgorszej sytuacji a to za sprawą jego W- Z byka. Moim największym zdumieniem dla mnie była chwila kiedy użyłem W na blue buffa a on przeleciał przez ścianę pozwoliło mi to na uleczenie się z E i zabicie wartowników oraz dało czas na odnowienie się Q. Nie znaczy to, że wyłacznie W jest przydatne w jungli także jego ulti bardzo ułatwia junglowanie i zbieranie dragonów nawet bez smite'a. Pasywka natomiast odebrała smokowi 750 hp w 15 min gry pomagając mi w zabiciu go bez itemów do jungli i nawet 100 ap.



Polecam maksować Q jako umiejętność obszarową i E aby dłużej zostawać w jungli i częściej gankować lecz pierwszy punkcik niech poleci na W tak dla bezpieczeństwa :).\



Podstawowym itemkiem powinien być talizman łowcy ponieważ alistar w early geamie cierpi na niedobór many oraz potionki w razie draki

Dalej polecam kupić:

-Kryształowy kostur Raylei

-Różdżkę wieków

-Jakiś nożyk do jungli z zaklęciem Runiczne Echa (nożyk jest obojętny wedle uznania)

-Luden's echo

-Miecz pistolet hextech

-Słuszną Chwałe

Czary przywoływacza:

-smite

-uzdrowienie,flash bądź ignite według uznania

Miłego grania oraz częstego gankowania.

Podsumowując Alistar to tank którego trudno zranić a potrafi dobrze przywalić trzeba nim gankować często i mocno.



Uwaga jest to bardzo ofensywny bild i nie zalecam używać go na team zadający duże obrażenia !!!



Życzę powodzenia w grze i do następnego razu.



ps. to mój pierwszy artykuł więc proszę o przymknięcie oka na błędy i informację o jakiej niestandardowej pozycji bohaterów chcielibyście usłyszeć następnym razem.