Większość artykułów społeczności

Vulpixon732

Ostatnio wszedłem na kategorię "Od użytkowników" by zobaczyć czy znajdę coś ciekawego, jakieś recenzje bądź ciekawe tematy, lecz szczerze się zawiodłem. Co drugi temat który widziałem był o League of Legends i poradnikach do postaci z niego. Osobiście uważam że powoli robi się tego już za dużo w artykułach, rzadkością jest znalezienie czegoś innego. Co wy uważacie na ten temat?