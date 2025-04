Masaru

Jak zdobyć tyrande whisperwind w hearthstone Heroes of Warcraft i inne dodatkowe rzeczy ? Zapraszam do czytania !

Na początek powiem co jest do zdobycia:

- skórka co jest już w tytule

- Twitch prime ( to coś ala darmowa subskrybcja na twitch.tv )

- boss Ymir ( skórka do smite)

- bomb king weapon ( broń do paladins )



Po pierwsze wchodzimy do amazon.com

Potem musicie załozyć konto. Trzeba kliknąć your account,sign in i create your amazon account.

Później uzupełniasz dane: imię, hasło, email.

Następnie po stworzeniu konto musisz stworzyć "amazon prime" klikając try prime ( jest obok your account).

Po kliknięciu try prime szukamy "start your 30-day prime free trial"

I tu robi się problem bo trzeba podać numer karty i do kiedy on jest (data ważności). Klikamy next. Co zrobić gdy ktoś jej nie ma ? Odpowiedź będzie na sam koniec artykułu.

Potem musimy dodać następujące dane, radze użyć takich jakich wam podam:

- Adress Line 1: 6130 CLOVERLEAF CIR

- City: EAST AMHERST

- Region: NY

- ZIP: 14051

- Phone number: 123456789

- Country: United States

Klikając start your 30day trial

Następnie idziemy do https://www.twitch.tv/ i klikamy twitch prime.

Szukamy co pisałem kilka razy czyli star your 30day...

Wyskakuje komunikat że musimy połączyć konta, klikamy confirm. No i fajnie mamy twitch prime!

Potem klikamy see loot!

Po kliknięciu mamy na lewej stronie ekranu tyrande, klikamy na nią i jest przycisk get code. Wyskakuje kod, wykorzystujemy na battle necie. Są tam jeszcze kod smite i paladins ale nie wiem gdzie je się używa. Co do tyrande wyskoczy brawo masz tyrande... lub coś takiego, ale będzie do wyboru jest region, bo trzeba pamiętać że twoje karty są tylko na jeden region ( no chyba że grasz na kilka regionów). Więc do wyboru w jakim regionie będziesz używać. Jeżeli macie swojego fana na twitchu można go wspomagać poprzez darmową subskrybcję na 1 miesiąc! Jak to zrobić ? Wracamy do punktu gdzie był see loot, klikamy free subskrypcja i szukamy, można też wejść na kanał danego streamera kliknąć subskrybuj i jest do wyboru 4,99$ lub subskrybcja free.

No i co ? Kody są, subskrybcja jest to co mam mówić dalej ?

Otóż musze wam pomóc jak to wyłączyć! Ponieważ jak nie wyłączycie tej opcji będzie wam wyjadało 11$ miesięcznie.

Po pierwsze wchodzimy tu: https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201118010. klikamy end membership czy jakoś tak. potem continue cancel potem znowu end membership i cancel membership. I tyle jest już anulowana subskrypcja.



PS: może wziąść opłate karty do 1$ ale jeśli anulujesz potem to zwrócą ci w ciągu 30 dni

PS2: nie ponoszę odpowiedzialności za jakieś nie przewidziane opłaty.

PS3: jeśli nie masz karty kredytowej to cóż można wejść na allegro, wpisać tyrande i są oferty nawet za 3,50 zł



Do zobaczonka w następnych artykułach!